Avec les informations de Tanya Neveu

Les propriétaires de la station Esso écoulent les derniers litres d'essence contenus dans les réservoirs. D'ici quelques jours, les pompes seront retirées.

Les défis sont devenus trop nombreux pour assurer la pérennité du service, explique un des actionnaires, Jean-René Roberge.

Esso nous demande des exigences énormes et on devra investir beaucoup d'argent et on ne voit pas que cet investissement-là va nous revenir un jour , témoigne-t-il.

Les difficultés de recrutement ont aussi aidé les propriétaires à prendre cette décision.

La main-d'œuvre elle n'est plus là! Les jeunes pompistes qu'on avait le soir, il n'y en a plus. Ceux qui sont disponibles, ils vont travailler dans les mines à 50$ de l'heure, pas ici à 12 ou 15$ l'heure comme pompiste. Jean-René Roberge, actionnaire

Une clientèle affectée

Certains clients, fidèles depuis plusieurs années, se désolent de cette situation.

Les personnes plus âgées, surtout, se succèdent aux pompes pour obtenir le service une dernière fois, comme cette dame qui fréquente l'endroit depuis plusieurs années.

Je suis triste. C'est difficile pour moi de faire le plein moi-même. Je vais aller ailleurs où il y a du service , indique-t-elle.

La station d'essence Esso de Ville-Marie à l'époque. Photo : gracieuseté

Les clients, malgré tout, comprennent les raisons évoquées par les propriétaires.

Ça dérange toujours. J'en ai trop servi moi-même, donc maintenant, ça ne m'intéresse plus , avoue un client.

Ça va changer nos processus pour faire le plein, c'est un peu triste , renchérit un autre client.

Réorganisation

Aucun poste à temps plein ne sera aboli. Les employés seront réaffectés à d'autres tâches, puisque le garage et la bannière Écotone demeurent.

Cinq étudiants devront toutefois se trouver un emploi à temps partiel, dans un domaine où la demande est grandissante.

À Ville-Marie, il reste maintenant deux stations d'essence.