Un texte de Jean-Philippe Guilbault

1. Investir comme un perroquet

Les perroquets seraient capables de faire des sacrifices à court terme pour plus de nourriture à long terme. Photo : agustavop

Des chercheurs allemands ont mené une expérience sur 33 perroquets de différentes espèces afin de déterminer s’ils étaient capables de faire de bons choix économiques.

Ainsi, les chercheurs leur proposaient différents aliments (des noix, des grains de maïs et des graines de tournesol) ayant une valeur plus ou moins grande.

Lors de plusieurs tests au cours desquels les perroquets devaient choisir entre consommer immédiatement un aliment ou garder l’autre pour plus tard, les oiseaux préféraient toujours conserver l’aliment avec la plus haute valeur plutôt que de consommer immédiatement l’aliment d’une moins grande valeur.

Les chercheurs de l’Institut d’ornithologie Max Planck indiquent que leur étude prouve que ce genre de raisonnement stratégique doit être employé par les perroquets dans leur environnement naturel afin de maximiser certains choix d’habitat.

2. Le café honni dans les écoles sud-coréennes

Environ 19 % des étudiants du secondaire en Corée du Nord consommeraient une tasse de café ou plus par jour. Une étude de 2012 a alerté les autorités publiques d’une consommation excessive de caféine dans les écoles, menant à la modification d’une loi qui interdira dès le 14 septembre la vente de café dans les établissements d’enseignement.

Le ministère de l’Alimentation espère ainsi favoriser de meilleures habitudes alimentaires chez les jeunes qui font face à une énorme pression de performance.

Les autorités s’inquiètent du bien-être des étudiants, compte-tenu que la Corée du Sud a le taux de suicide le plus élevé au monde chez le jeunes de 10 à 19 ans.

Or, des critiques soulignent que l’achat de café pourra tout de même se faire à quelques pas des écoles, où la loi ne sera pas appliquée.

Le café ne sera plus vendu dans les écoles de la Corée du Sud. Photo : getty images/istockphoto/cmannphoto

3. L’État chinois en guerre contre les jeux vidéo

Pendant que les jeunes sud-coréens sont aux prises avec des problèmes de caféine, ceux de la Chine voient de moins en moins bien. Et c’est la faute des jeux vidéo, selon le gouvernement chinois.

De plus en plus myopes, les jeunes du pays passent trop de temps devant leurs écrans, estime le ministère de l’Éducation qui a dévoilé une série de mesures politiques pour gérer ce problème de santé publique.

Ainsi, le nombre de jeux publiés sera revu à la baisse, une limite de temps passé devant un écran pourrait être imposée tout comme un système d’âge minimal.

Le gouvernement a d’ailleurs déjà demandé à la firme Tencent de retirer un jeu de sa plate-forme d’achat en ligne en plus de l’avoir forcé à limiter le temps passé sur un autre de ses jeux après que des médias étatiques aient soulevé des problèmes de dépendance.

Cette annonce a fait plonger les actions à la bourse de Tencent qui possède plusieurs ententes avec des joueurs mondiaux de l’industrie.

4. Un clin d’oeil devant les tribunaux indiens

Un film mettant en vedette deux adolescents qui tombent amoureux l’un de l’autre, des échanges de clins d’oeil et de sourires sur un fond musical, rien de plus classique?

Pas pour un regroupement religieux qui a trouvé « blasphématoires » ces gestes posés dans une vidéo pour une « chanson sacrée » sur la femme de Mahomet.

Une poursuite a donc été intentée contre l’actrice Priya Varrier et les producteurs du film Oru Adaar Love, mais le tribunal a récemment tranché en faveur de ces derniers.

« Quelqu’un dans un film chante une chanson et vous n’avez rien d’autre à faire que de les poursuivre en justice », a même déclaré le juge en chef.

Entre-temps, la scène est devenue virale sur Internet, moussant la popularité du film qui doit prendre l’affiche en septembre.

Le clin d'oeil controversé de l'actrice Priya Varrier dans une scène du film indien Oru Adaar Love Photo : Capture d'écran - YouTube

5. « Bonjour! Hi! » dira peut-être l’assistant Google

Mise à jour importante pour le logiciel d’assistance vocale du géant Google : il pourra désormais comprendre et communiquer en deux langues simultanément.

Il s’agit d’une première pour ce genre d’application et c’est un pas de géant dans le domaine de la reconnaissance vocale.

De plus en plus de ménages dans le monde parlent plusieurs langues et des études ont démontré que l’apprentissage de plus d’une langue est bénéfique pour le développement cognitif des enfants.

Le logiciel parvient désormais à déterminer par lui-même quelle langue est employée par l’utilisateur grâce à deux systèmes de reconnaissance vocale en même temps. Cette reconnaissance est complétée avant même la fin de la phrase prononcée par l’utilisateur.

Pour son lancement, la mise à jour comprend l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, l’italien et le japonais. D’autres langues seront ajoutées au cours de l’année.

6. « Le plus laid » livre maya est bel et bien authentique

Le livre maya contiendrait des informations sur les mouvements de la planète Vénus. Photo : INAH / Associated Press

Les dix pages d’un livre maya dont l’authenticité avait été remise en question par des spécialistes le trouvant « trop laid » a bel et bien été rédigé entre 1021 et 1154 A.C.

Selon des chercheurs mexicains, les pages, découvertes par des pilleurs de tombe et vendues il y a 54 ans, seraient des vestiges d’un codex contenant des observations sur les mouvements de Vénus en écriture syllabique.

Le style austère décrié par certaines critiques proviendrait du fait qu’il aurait été rédigé lors d’une période beaucoup moins prospère que l’âge d’or de l’empire maya.

Or, les tests chimiques ont confirmé que l’encre utilisée était antérieure à la venue des colons espagnols.

6. La pêche pourrait être à l’abri du réchauffement planétaire, mais pas l’agriculture

Malgré un réchauffement de 4 degrés Celsius, la pêche pourrait demeurer abondante pour l’humanité, à condition que des mesures soient prises pour mieux gérer les bancs de poissons.

Selon une récente étude publiée dans le Science Advances, la quantité de poissons dans les océans pourrait grimper de 17 % si la pêche commerciale est mieux encadrée, même si les écosystèmes marins et la productivité des espèces seront affectés par les changements climatiques. À l’inverse, elle n'augmentera que de 5 % si rien n’est fait et que la température mondiale augmente d’un seul degré.

Les changements climatiques présenteront de nouveaux défis pour les pays de pêche, notamment puisque les zones piscicoles de 50 % des espèces changeront en raison du réchauffement des océans. Les chercheurs soulignent toutefois que les gouvernements ont la possibilité de mettre des lois en place pour améliorer le sort de l'écosystème aquatique et qu’ils ne doivent pas perdre de temps à le faire.

À l’opposé, l’agriculture serait beaucoup plus à risque.

Une étude de l’Université de Washington a démontré qu’une hausse de 2 degrés Celsius entraînerait une hausse de la population d’insectes, pouvant mener à la destruction de 50 % plus de blé dans le monde.

Le maïs serait également touché, avec une hausse de 30 % de pertes pour cette culture, particulièrement au Canada.

Jumelées avec l’augmentation de la population d’humains, les pertes agricoles aggraveraient considérablement la crise alimentaire mondiale qui touche actuellement 800 millions de personnes.