Julie Boulet et Pierre Giguère étaient les députés en place, dans Laviolette et Saint Maurice, lors de la dissolution de la chambre.

Radio-Canada Mauricie Centre-du-Québec s'est rendu à la rencontre de citoyens impliqués dans leur communauté, une façon de connaître les enjeux de chacune des circonscriptions de la région, vus par les électeurs, en plein cœur de cette campagne électorale.

Ils ont accepté de donner des pistes de solutions pour améliorer la situation dans la circonscription.

Claude Villemure est un entrepreneur et restaurateur de Shawinigan. Il est l'instigateur du mouvement "Shawinigan, on se tient debout!", à la suite de la fermeture de l'usine Laurentide. Photo : Radio-Canada

Claude Villemure est un entrepreneur et restaurateur engagé au sein de sa collectivité depuis plusieurs années. Il a été l’instigateur du mouvement « Shawinigan, on se tient debout! », qui a attiré 2000 personnes à marcher dans les rues du secteur Grand-Mère après la fermeture de l’usine Laurentide en 2014.

Ses solutions pour Laviolette-Saint-Maurice

Comment améliorer les accès aux soins de santé dans la circonscription ?

Le système de santé accuse un retard technologique significatif. Il n’est pas impossible de rattraper ce retard, mais c’est clair que des actions concrètes devront être prises par le gouvernement. Il est essentiel de favoriser une meilleure intégration technologique afin d’aider les professionnels de la santé à offrir une meilleure qualité de services et ainsi améliorer l’accès aux soins de santé pour la population.

Quoi faire afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre ?

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée représente l’un des plus grands défis des entreprises et il est impératif de s’y attaquer. Il est essentiel de mettre en place des mesures qui favorisent le développement de compétences d’employabilité des personnes sans emploi et des prestataires d’aide sociale en les incitant à être actifs sur le marché du travail.

Il est aussi nécessaire d’instaurer des incitatifs pour favoriser la mobilité de la main-d’œuvre, notamment vers les régions. Bien des secteurs d’activités, dont ceux de l’alimentation et du commerce de détail, éprouvent beaucoup de difficultés à trouver du personnel afin de combler leur manque à gagner, notamment en raison des heures d’ouverture de leur commerce.

Afin de faire face au manque de travailleurs, je crois que tous les commerces de détail devraient réduire leurs heures d’ouverture, notamment en fermant le dimanche.

Est-ce qu’on réussit bien à intégrer les immigrants dans la circonscription ? Comment combattre efficacement le racisme dans la région?

Depuis l’arrivée de CGI à Shawinigan, de plus en plus d’immigrants ont choisi Shawinigan. Il faut donc s’assurer de prendre les moyens de bien les intégrer afin qu’ils prennent racine chez nous et participent à l’essor économique de notre ville.

Il est, de plus, essentiel que la société québécoise démontre une plus grande ouverture à la diversité et qu’une plus grande mobilisation des acteurs socioéconomiques s’installe autour de stratégies communes visant l’intégration économique des personnes immigrantes. Un organisme comme le SANA effectue un travail exceptionnel en ce sens. Il faut donc s’assurer qu’il dispose des moyens nécessaires pour favoriser l’attraction et l’intégration des nouveaux arrivants.