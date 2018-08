Un texte de Lise Millette

Son adversaire du Parti québécois, Gilles Chapadeau, a déclaré que la région doit cesser de se contenter de miettes. Piqué par cette affirmation, le député sortant a voulu rectifier les faits.

Les fameuses miettes, ce n'est pas banal, juste pour le comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue, 206 millions, ajoutez à ça 92 millions pour la voie de contournement, ajoutez à ça l'aérogare. Après ça, transport Maheux pour maintenir six lignes, on a comblé un déficit de 400 000 $. Il y a beaucoup de choses qu'on a faites et de dire que ce sont des miettes, c'est tout à fait faux , déclare-t-il.

À lire aussi : Luc Blanchette s'engage à améliorer la conciliation travail-famille

En matière de transport aérien, Luc Blanchette défend aussi le Programme de réduction des tarifs aériens mis de l'avant par son parti. Les modifications annoncées en juillet font en sorte que les contribuables de plusieurs régions qui n'étaient pas admissibles, dont l'Abitibi-Témiscamingue, pourront désormais obtenir jusqu'à 500 $ par année en réduction, grâce à un remboursement de 30 % du coût du billet d'avion.

Si le billet avec Air Creebec coûte 500 $, une nouvelle ligne qui vient de s'ajouter entre Québec et Montréal, avec 30 % de ça, donc on a 150 $ , a souligné M. Blanchette. Pour un couple qui voyage beaucoup, l'économie peut ainsi atteindre 1000 $ par année sur le prix des billets d'avion, estime-t-il.

Un sommet sur le transport

La question du transport soulève d'importants enjeux, notamment en matière de sécurité sur la route 117, mais aussi pour des questions de mobilité régionale. Selon Luc Blanchette, un sommet sur le transport serait une piste intéressante.

Ce qu'on devrait faire, c'est un sommet économique régional sur le transport. Prendre des intervenants, regarder le transport interurbain, intra-urbain, le transport adapté, le covoiturage, le transport aussi des médicaments. Il faut revoir l'ensemble des transports et je pense, rien de mieux qu'un sommet. Luc Blanchette, candidat du PLQ

Selon le candidat libéral, la concertation régionale est essentielle pour faire bouger les choses.