Le ministère des Finances a présenté des revenus à la hausse de 1,2 milliard de dollars dans sa mise à jour économique du premier trimestre. Joe Ceci a attribué cette embellie à l’augmentation du cours du pétrole brut nord-américain et à la hausse des impôts perçus chez les particuliers.

« Il y a plus d’emplois. L’économie est en croissance. Et le déficit diminue », s’est réjoui Joe Ceci en annonçant des revenus d’un peu plus de 49 milliards de dollars.

La province a revu à la hausse ses prévisions du prix du baril pour le fixer à 61 $, contre 59 $ lors de la présentation du budget en mars.

Joe ceci a précisé que les activités de forage pétrolier avaient aussi augmenté de 7 % par rapport à 2017.

Légère hausse des dépenses

Les chiffres restent constants au chapitre des dépenses qui sont estimées à 56,3 milliards de dollars. Le gouvernement se permet tout de même de débloquer 146 millions de dollars supplémentaires. Ils seront alloués à trois projets principaux : Le Fonds d'aide aux victimes, la candidature de Calgary aux jeux Olympiques de 2026 et à la promotion du pipeline Trans Mountain.

La croissance restera stable, selon les prévisions du gouvernement, pour s’établir à 2,7 % en 2019.

La dette projetée de la province devrait quant à elle s’élever à près de 53 milliards de dollars à la fin de l’année fiscale en cours..

Le gouvernement a aussi rappelé que l’annulation du décret pour l'expansion du pipeline Trans Mountain par la Cour d'appel fédérale n’avait pas d’impacts sur ses prévisions pour 2018-2019.

Il garde toujours le cap de 2023-2024 pour retrouver un équilibre budgétaire.

« Nous avons deux autres pipelines qui pourront aussi nous aider à atteindre cet équilibre-là », a déclaré le ministre des Finances en faisant référence à la ligne 3 d’Enbridge et à l'oléoduc Keystone XL.