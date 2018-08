Un texte de Francis Bouchard

Un groupe d'amis organise cette course de dix kilomètres nommée No HassHoles.

Le nom souligne l'aspect libérateur de la course sur les tracas quotidiens et le fait qu'elle est présentée par de bons vivants qui se moquent de l'accent francophone de son directeur dans la prononciation de certains mots d'anglais.

Quand je parle en anglais, les mots sortent un peu croches. J’ajoute des h à des places, et il y a des affaires qui ne sonnent pas comme c’est sensé. Ça fait rire beaucoup mes copains de course. C’est comme ça que le nom est venu. En même temps, quand tu cours en sentier, tu oublies vraiment tes problèmes , affirme le directeur de la course, Dave Forbes.

La course se déroule sur un parcours considéré difficile qui comprend l’escalade de la montagne Peat, offrant une vue à perdre le souffle, selon M. Forbes.

Les organisateurs participent à des courses à l’extérieur de la région. Ils ont eu l'idée de mettre sur pied une course près de la maison alors qu’ils s’entraînaient au parc provincial.

J'ai dit à mes amis: "on fait une course, on a pas le choix, tout est parfait". On a un circuit de dix kilomètres avec un camping avec toutes les installations nécessaires. Dave Forbes

Cette première course doit regrouper une quarantaine de participants du Nord de l'Ontario et des États-Unis. L’événement est aussi ouvert aux marcheurs.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour la course de dimanche matin sur le site web de la course ou en personne d’ici la fin de la journée samedi.