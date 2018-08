Un texte de François Vigneault

Quelque 1275 abonnements de saison pour le Titan d'Acadie-Bathurst ont été vendus jusqu'ici. C'est une augmentation d'environ 30 % comparativement à la saison dernière. En 2017-2018, 967 billets de saison avaient trouvé preneurs.

Après la conquête de la Coupe du Président et celle de la Coupe Memorial, les propriétaires de l'équipe de hockey s'attendaient à ce que les billets s'envolent plus rapidement et en plus grand nombre.

Je dirais pas une déception majeure, mais c'est quand même un peu là. On visait à peu près 1500 billets de saison minimum, on espère que les gens vont venir nous supporter durant la saison. S'ils n'achètent pas de billets de saison, qu'ils viennent voir quatre à cinq parties , mentionne le président de l'équipe, Serge Thériault.

Les partisans ont démontré un appui inconditionnel durant les séries éliminatoires avec plusieurs salles combles au Centre régional K.-C.-Irving, mais ce fut différent durant la saison régulière même si le Titan a terminé au deuxième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Je pense que les gens n'ont pas réalisé l'équipe qu'on avait jusqu'à temps qu'on gagne la Coupe Memorial. D'avoir une moyenne de seulement 1900 personnes par match durant la saison, c'est un peu décevant , constate-t-il.

Serge Thériault, président du Titan d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Le soutien des partisans en séries a permis aux nouveaux propriétaires, pour la première fois en cinq ans, d'équilibrer leur budget. Ils ont accumulé des déficits au cours des quatre saisons précédentes. Ils ont besoin d'une moyenne d'assistance d'environ 2200 personnes par partie pour éviter les pertes financières.

Note encourageante toutefois, toutes les loges corporatives ont été vendues en prévision de la saison régulière. Ce ne fut pas le cas l'an passé.

Le support corporatif est vraiment bon. Je pense que les entrepreneurs réalisent l'importance d'avoir une équipe junior majeure dans la région , indique Serge Thériault.

Le produit local

Le Titan comptera en début de saison sur trois joueurs locaux, soit Marc-André LeCouffe, deTracadie, Alexandre David, de Pigeon Hill, dans la Péninsule Acadienne, ainsi que le gardien de but Tyriq Outen, originaire de Miramichi.

Le président de l'équipe souhaite que les partisans se déplaceront en grand nombre pour les encourager.

Ces jeunes-là méritent d'être là. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont de la région, ils sont là parce qu'ils le méritent. Je pense que ce serait de bons exemples pour nos jeunes de voir ça.

Le président du Titan, Serge Thériault, est satisfait de ce qu'il a vu jusqu'à maintenant au camp d'entraînement. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Côté hockey, Serge Thériault apprécie ce qu'il voit jusqu'ici au camp d'entraînement et estime que son équipe a le potentiel pour se trouver en milieu de peloton cette année.

Je pense qu'on va avoir une équipe assez compétitive, on va être assez rapide. J'aime la façon que les entraîneurs veulent passer leurs messages, puis ça va être intéressant pour la saison.

Les champions de la Coupe Memorial disputeront leur première partie locale le 20 septembre en accueillant les Wildcats de Moncton.