Tesla Canada avait intenté une poursuite contre le gouvernement ontarien après l’annulation du programme de subventions à l'achat de véhicules électriques et à l'hydrogène.

Parmi les arguments présentés en Cour supérieure, Tesla Canada soutenait que ses clients n’étaient plus admissibles à un incitatif, contrairement à ceux d’autres sociétés.

La compagnie considèrait que le gouvernement avait délibérément et arbitrairement exclu ses clients, sans avertissement et sans possibilité de réponse.

Vendredi, le ministre des Transports, John Yakabuski, a annoncé que le gouvernement Ford allait se conformer à la décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

Mais, les subventions seront accordées en vertu de certaines conditions.

Conditions imposées par la province : Les véhicules admissibles ont été livrés, immatriculés et plaqués au plus tard le 11 juillet.

Les véhicules admissibles se trouvaient sur des lots de concessionnaires en Ontario, ou sur commande de concessionnaires ou de clients directement des fabricants au plus tard le 11 juillet, et livrés aux clients, immatriculés et plaqués au plus tard le 10 septembre 2018.

Les demandes doivent être soumises dans les 90 jours suivant l’immatriculation, le placage et la livraison du véhicule.

L'Ontario a éliminé le programme de plafonnement et d'échange afin de faire baisser le prix de l'essence et d'alléger le fardeau financier des familles et des entreprises de notre province , a martelé le ministre Yakabuski par voie de communiqué.

Selon le gouvernement ontarien, l’annulation de cette subvention accordée à l'achat de véhicules électriques pourrait permettre d'économiser jusqu'à un milliard de dollars sur quatre ans.