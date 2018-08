Il en a fait l’annonce sur Twitter, au lendemain de la décision de la Cour d’appel fédérale qui annule le décret qui permettait au projet d’aller de l’avant. Le tribunal a notamment conclu que l'évaluation du projet par l'Office national de l'énergie (ONE) était tellement imparfaite que le cabinet de Justin Trudeau n'aurait pas dû s'y fier lorsqu'il a donné son approbation finale en novembre 2016.

Des Premières Nations affirmaient qu'Ottawa ne les avait pas consultées adéquatement avant l'évaluation ainsi qu'avant de donner son aval au projet. Selon le jugement publié jeudi, c’est à la dernière étape du processus de consultation que le gouvernement a failli à son obligation de consulter la population comme il se doit.

« L’Office demeure déterminé à établir des rapports durables et valables avec les peuples autochtones et à mettre en oeuvre le mandat du comité consultatif et de surveillance autochtone pour le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain », précise l’ONE.

Il ajoute qu’il continuera de surveiller le pipeline déjà existant.