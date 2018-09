Un texte d’André Dalencour pour Les malins

Il faut savoir que jusqu’à l’aube du XIXe siècle, l’éducation relève presque exclusivement des communautés religieuses. En effet, la première loi scolaire, qui pose les jalons de ce que sera le système éducatif au Québec, est adoptée en 1801.

Mais à l’époque, l’école n’est pas encore obligatoire pour tous. Elle ne le deviendra qu’en 1943 pour les jeunes de 6 à 14 ans et il faut attendre 1964 pour voir la création du premier ministère de l’éducation québécois.

Auparavant, l’éducation était gérée par une multitude d'entités s’occupant chacune une partie du système. Le programme accordait par ailleurs une grande importance à la religion et au patriotisme.

L’éducation : un pilier de la société

Ce manque d’organisation, couplé à un sous-financement chronique, explique en partie pourquoi les francophones catholiques sont particulièrement touchés par la sous-scolarisation dans ces années-là.

C’est dans ce contexte qu’Hector Legros s’en va faire ses études à Paris, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale.

Photographie d’Hector Legros prise sur le pont d’un bateau en 1927. Photo : BAnQ Gatineau, fonds Hector Legros (P7, S3, SS2, D3, P10)

Dans ses écrits datant de 1928, la vision de l’éducation qu’il couche dans un cahier est déjà claire :

L’Éducation. C’est une œuvre capitale : l’œuvre de l’éducation n’est rien moins que la grande et noble tâche de faire resplendir dans l’homme l’image de Dieu. (…) La discipline est nécessaire : maintenir, prévenir, réprimer. Protectrice de la foi, gardienne des mœurs, garantie des fortes études, inspiration du bon esprit, maîtresse, dispensatrice et trésorière du temps et nerf du règlement et au besoin vengeresse des infractions. Elle conserve, élève et fortifie tout.

Extrait d’un cahier de notes d’Hector Legros by Radio-Canada on Scribd

Les documents portant sur le travail d’inspecteur des écoles de Hull d’Hector Legros s’étendent de 1935 à 1941. Ils offrent des aperçus sur les différences et les similitudes avec notre système actuel.

Déjà le décrochage scolaire

Élèves de l’école numéro 5 de Clarendon, dans le Pontiac, vers 1915 Photo : BAnQ Gatineau, collection Venetia Crawford (P14, S1, P118)

À travers les différents écrits d’Hector Legros, il est frappant de voir que le décrochage et l’absentéisme sont déjà des problèmes récurrents. Selon les statistiques compilées par Hector Legros en 1939, 54 % des enfants sont partis dès la fin de la 6e année.

Par ailleurs, s’il y a à Hull 10 000 enfants d’âge scolaire, catholiques et protestants confondus, ils sont à peine 7500 enfants sur les bancs de l’école.

Dès 1937, il lance cet appel :

Aidez-nous à conserver vos enfants pleins de santé, purs et bons, travailleurs acharnés, décidés à faire de leur petite ville française de Hull l’une des plus belles de la province de Québec… Ainsi préparés et instruits, quelle ne sera pas votre joie de voir, par vos soins, vos enfants devenir des âmes de bonne qualité; quel ne sera pas notre mérite d’avoir travaillé tous ensemble à refaire la société pour avoir rempli consciencieusement nos devoirs d’éducateurs ou de parents chrétiens.

Lettre aux parents, décembre 1937 by Radio-Canada on Scribd

Les difficultés d’apprentissage sont aussi une autre réalité qui reste toujours d’actualité. Dans une missive aux commissaires scolaires datant de 1938, Hector Legros énumère les obstacles auxquels certains font face « les enfants disgraciés, pauvres en argent, en santé, en vie familiale, en succès, en charme physique ».

Il y a de la pauvreté chez nos enfants. L’on dirait parfois que tout conspire contre eux : santé, local, parents indifférents ou hostiles, manque d’habits ou de chaussures. Hector Legros

Il incite donc les enseignants à faire preuve de « partialité », c’est-à-dire d'accorder plus de temps et d’attention aux élèves les plus en difficultés.

Pourquoi tant cultiver les très bons? Ils poussent tout seuls; ce sont les autres qui ont besoin de nous! […] Les enfants très doués, qui réussissent, sont facilement ingrats; ils sont habitués à l’adulation et le maître qui s’empresse à s’occuper d’eux, n’est à leurs yeux qu’une étoile de plus dans la constellation qui gravite autour d’eux. Soyons justes pour tous, mais soyons plus délicatement attentifs et miséricordieux pour les disgraciés. Donnons-leur largement notre temps.

Recommandations aux professeurs, [1940] by Radio-Canada on Scribd

Hector Legros est aussi favorable à la création d’une école industrielle pour les garçons qui ont des difficultés à l’école « régulière ». Quant aux filles, il recommande de leur enseigner l’économie domestique en 5e et 6e année - la plupart ne se rendant pas plus loin, afin qu’elles aient les connaissances de base pour tenir une maison et coudre.

Les châtiments corporels

La violence est quelque chose qui n’a clairement pas sa place dans les écoles, selon Hector Legros, l’objectif de l’éducation étant de « donner à notre société des citoyens intègres, chrétiens et excellents patriotes ».

À moins de cas exceptionnels et rarement, on ne doit garder un enfant après la classe, encore moins le frapper, l’insulter, lui lancer des projectiles , fait-il ainsi valoir en 1935.

Il n’empêche que dans une résolution datant de 1940, il est fait état de plaintes reçues au Bureau de la Commission scolaire de Hull à l’encontre de certains professeurs, ce qui montre que ces façons de faire étaient relativement répandues.

Vu certains pensums infligés sans discrétion, tels que copiage excessif, mise à la porte de la classe, humiliations inhumaines, coups de martinet, pinçades, soufflets, etc., toutes choses qui dégradent au lieu d’élever l’enfant en faisant appel à sa dignité de chrétien et de citoyen, en lui parlant de ses responsabilités futures et de son avenir en danger – toujours sur un ton paternel;

Vu certaines colères que l’on ne peut appeler « saintes colères »;

Vu les règlements scolaires en vigueur dans cette province;

Il est unanimement décidé de recommander à tout le personnel enseignant la lecture des numéros XII, XIII, XIV, XV, XVI des Règlements du Comité catholique […] et de s’abstenir de battre un enfant, de le traiter brutalement, de lui reprocher sans cesse son peu d’intelligence, etc. de le renvoyer de l’école sans avoir demandé avis à la Commission scolaire qui a seule juridiction pour ce faire.

Recommandations aux professeurs, [1940] by Radio-Canada on Scribd

Le document en questions stipule que l’administration de punitions corporelles était une prérogative du principal ou du directeur de l’établissement.

Cette recommandation est même précisée par Hectore Legros en personne dans ses Directives générales adressées à la direction des écoles et au personnel enseignant.

Il y indique que « seul le directeur a le droit de se servir du martinet », ce fouet à plusieurs lanières de cuir utilisé pour administrer des châtiments corporels.

Directives générales à la direction des écoles et au personnel enseignant, 1940-1941 by Radio-Canada on Scribd