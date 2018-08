Un texte de Patrick Bergeron

Selon le député sortant, il est important que différents intervenants de la région prennent le temps de discuter ensemble pour trouver des enjeux communs aux trois MRC de sa circonscription.

Il souhaite que des familles, des intervenants économiques et des dirigeants d'organismes puissent s'asseoir à la même table pour mettre de l'avant des priorités dans les Basques, dans la région de Rivière-du-Loup et au Témiscouata.

Je veux que l'on puisse se réunir fin avril ou au début mai pour regarder quel genre de développement nous voulons. Jean D'Amour, candidat libéral dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Par ailleurs, Jean D'Amour a profité d'une conférence de presse pour dévoiler deux autres engagements socio-économiques.

Il veut régler une fois pour toutes les problèmes de couverture de téléphonie cellulaire. Pour ce faire, il propose la création d'un organisme sans but lucratif qui aurait comme mandat de trouver et d'appliquer des solutions. Un tel organisme est déjà en place au Saguenay et en Abitibi.

De plus, le député sortant souhaite qu'un comité se penche sur la pénurie de main-d'œuvre vécue dans sa circonscription. Selon lui, il est important de mieux comprendre les besoins des entreprises et de mettre en place des services pour attirer de nouveaux résidents.