Mme Rioux, qui oeuvre au sein du Parti québécois depuis longtemps, était chargée de planifier le bon fonctionnement de la tournée lors des différents arrêts. Elle aurait eu des différends avec les autres membres de l'équipe du chef concernant le déroulement de la tournée.

Le chef du PQ Jean-François Lisée a admis qu'il y avait une divergence d'opinions avec Mme Rioux.

« Notre campagne fonctionne très très bien, mais on a une grande facilité d’adaptation qui alourdit le travail des gens. [Mme Rioux] considérait que le nombre de changements qu’on fait, elle n’était pas à l’aise avec ça. Donc, on a dit très bien, on va se réorganiser. Dans une campagne, il y a des ajustements de personnel qui se font. Moi, j’ai absolument besoin d’une équipe qui est très flexible, très réactive. S'il faut réagir dans la minute, on réagit dans la minute et il faut que l'équipe soit au quart de tour. Mme Rioux a décidé de ne pas continuer dans cette voie-là », a déclaré M. Lisée.

Le chef du PQ a donné l'exemple de la conférence de presse convoquée jeudi par l'Union des producteurs agricoles qui a forcé la caravane péquiste à changer d'itinéraire.

« [Danielle Rioux] est une femme remarquable, qui a donné énormément au Parti québécois ces dernières années. Mais parfois, dans une carrière, il y a un moment où tu te dis "j’ai tellement donné, je souhaite passer à autre chose". Je la respecte, je la comprends, je lui souhaite bonne chance pour la suite », a-t-il ajouté.