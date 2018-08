Les compagnies Air Saguenay, Aviation du Fjord et Croisières AML font l'objet de poursuites judiciaires de plusieurs centaines de milliers de dollars à la suite de l'écrasement d'un hydravion survenu il y a trois ans aux Bergeronnes, près de Tadoussac. Les familles des six touristes français et britanniques morts lors de cet accident estiment que le pilote et les entreprises ont été négligents.