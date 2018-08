“ Il y aura un prix sur la pollution, peu importe si les autres partis veulent prétendre que non “, peut-on lire dans la présentation de la stratégie sur le carbone du NPD.

La date limite imposée aux provinces par le gouvernement fédéral pour présenter un plan visant visant à réduire leur empreinte carbone est le 1er septembre. Selon Jennifer McKenzie, chef du NPD, assure qu’il s’agit là d’une occasion de mener, pas de prendre du retard.

Et pour mener en matière environnementale, le NPD présentera un Fonds de réduction du carbone pour aider la province à passer à l’énergie verte. Il introduira donc un programme de réduction de 30 $ par tonne de carbone pour atteindre 50 $ par tonne après quatre ans.

Les fonds générés serviront notamment à investir dans le tissu social, l’énergie verte, les infrastructures vertes et l’innovation verte, assure le NPD :

un tiers des fonds générés par ce programme serait redistribué aux personnes à revenu faible ou moyen sous la forme d’une remise;

un tiers des fonds serait investi dans des énergies vertes telles que l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, hydraulique, nucléaire et géothermique, ainsi que dans la mise à niveau de l’infrastructure électrique;

Un dernier tiers serait investi dans des programmes d’infrastructure verte tels que le transport en commun électrifié et la réintroduction du programme populaire d’économie d’énergie, en mettant l’accent sur les ménages à faible revenu. Le Fonds de réduction des émissions de carbone servira à créer un fonds d’innovation écologique pour nos propres chercheurs et ingénieurs afin de mettre au point des technologies vertes « fabriquées au Nouveau-Brunswick » au sein d’institutions publiques gouvernementales et universitaires.

Autres engagements environnementaux :

Pour protéger les forêts, le NPD fixerait un objectif d’au moins 17% pour la conservation des terres. Le NPD mettrait fin à la pulvérisation de glyphosate, protégerait les forêts matures et mettrait en œuvre les meilleures pratiques forestières. Le NPD élaborerait des règlements pour empêcher le démantèlement des terres agricoles à des fins résidentielles.

Pour la protection des rives et le littoral du Nouveau-Brunswick, le NPD augmenterait le retrait de 30 mètres des voies navigables et des terres humides et classerait toutes les voies navigables de la province afin d’assurer une meilleure protection juridique. Les protections existantes pour les zones humides d’eau douce et les zones inondables seraient appliquées ou renforcées.

Enfin, en collaboration avec les universités et les collèges, le NPD appuierait les centres d’excellence pour la recherche sur les meilleures pratiques de protection des océans et des fonds marins et la désignation d’aires marines de conservation pour préserver et protéger les habitats naturels et formuler des recommandations au gouvernement fédéral.