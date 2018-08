Gilles Bourque, qui habite Anse-McInnis, est l'une des personnes. Il veut que la cimenterie achète sa propriété à titre de dédommagement.

On l’entend 24 heures sur 24. Ça fait de l’écho parce qu’on est dans les montagnes. Le soir, c’est encore plus bruyant et c’est éclairé comme le stade olympique , s'impatiente-t-il.

La cimenterie domine le paysage de Port-Daniel-Gascons. Photo : Radio-Canada

J’ai voulu leur vendre ma propriété, je demandais 70 000 $. C’est pas cher, mais ils ont refusé. Gilles Bourque, propriétaire

Ils disent qu’ils avaient déjà acheté ailleurs beaucoup et qu’ils n’ont plus de budget , ajoute M. Bourque.

En 2015, la direction de la cimenterie avait mis des mesures en place pour atténuer le bruit afin de ne pas avoir à racheter les maisons et les terrains environnants.

Ciment McInnis ne veut pas commenter le dossier de M. Bourque pour le moment. La direction dit vouloir vérifier un certain nombre de données concernant le bruit, avant de donner des réponses aux questions.

Avec les informations de Bruno Lelièvre