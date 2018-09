Texte et vidéo de Denis Chamberland

Les livres d’Alix Harpelle portent sur des gens d’un certain âge qu’elle a connus, au passé captivant. La première biographie qu’elle a écrite raconte la vie de Gus d’Aoust, un trappeur de la toundra. Un homme qu’elle a rencontré en 1957 à Ochre River, près de Saint-Rose-du-Lac, au Manitoba.

Au départ, Alix Harpelle pensait écrire sur les caribous, mais elle s’est vite rendu compte que l’histoire du trappeur était beaucoup plus intéressante.

Son livre, publié en 1986, s'est bien vendu. « Un grand succès et j’en vends encore », ajoute-t-elle.

À la suite de son premier livre, Alix Harpelle a écrit deux autres biographies. L’une portait sur sa voisine métisse, Elsie Spence, qui a élevé seule ses neuf enfants, et l’autre sur la vie et les exploits du docteur Gendreau, de Sainte-Rose-du-Lac, au Manitoba.

Il a accouché deux de mes enfants. On pouvait aller le voir pour n’importe quoi et on entendait parler des miracles qu’il a faits. Alix Harpelle, biographe

L’importance qu’accorde Alix Harpelle aux gens et aux villages de son coin de pays, l’ont incitée à écrire, avec l’aide de Jeneatt Latulippe, un livre que certains qualifient de bible, sur l’histoire de Rorketon, au Manitoba, et de 11 petits villages environnants.

Depuis qu’elle s’est remariée, Alix Harpelle avoue ne pas avoir eu le temps d’écrire. Elle a présentement trois sujets de livres en attente. L’un d’eux pourrait devenir une fiction basée sur l’histoire de la maison de chambres de sa mère.