La première phase des travaux devrait être complétée d’ici la fin de l’année, estime le président-directeur général de l’entreprise, Dany Lefebvre. Ce dernier souhaite participer à l’essor économique de la communauté avec son projet.

On veut devenir un espace collaboratif ici à Saint-Cyrille avec l'installation qu'on va développer à l'intérieur des 60 000 pieds carrés (5574 mètres carrés). On veut travailler en collaboration avec les gens qui voudraient se lancer dans cette industrie et aller cultiver ces plantes-là à l'extérieur. On veut travailler de concert avec eux et créer de la richesse au Québec , explique M. Lefebvre.

Les plants cultivés à l’usine entreront dans la fabrication des différents produits à base de chanvre sans psychotropes, notamment des biscuits pour chiens.

Une visite destinée au grand public est prévue lundi.