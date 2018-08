La peinture de deux agents de la Garde civile s'embrassant sur un mur blanc à côté du message « réservé à Banksy » était apparue en avril à Ferrol, où un festival d'art de rue se tient chaque année depuis 2008 pour redynamiser un quartier de cette ville portuaire en déclin économique.

Pues estaría bien ser los protagonistas del primer #Banksy en España 🇪🇸, ¿no crees?https://t.co/bicLNWAsd2 pic.twitter.com/cKjBhBWSGY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 18 avril 2018

Les médias espagnols s'étaient demandé à l'époque si Banksy était l'auteur de l'œuvre, qui ressemble beaucoup à l'une des peintures les plus célèbres de l'artiste représentant deux policiers anglais qui s'embrassent.

Une œuvre de Banksy dans un musée à Londres Photo : AFP/TOLGA AKMEN

Mais vendredi, jour du début du festival, l'AFP a posé la question par courriel au site officiel de Banksy. « Ce n'est pas de Banksy », a reçu l'AFP en réponse.

Le festival Las Meninas de Canido a été créé en 2008 par Eduardo Hermida, qui a invité des artistes à peindre sur les murs et portes d'un quartier de Ferrol leur interprétation des Ménines, fameux tableau du 17e siècle de Velazquez.

L'objectif était d'insuffler de la vie dans ce quartier de cette ville industrielle, plongée dans la crise économique à cause du déclin de ses chantiers navals.

Le lien entre Banksy et Ferrol remonte à octobre 2017, quand Estrella Galicia, marque de bière devenue sponsor du festival, a acheté des espaces publicitaires dans plusieurs villes et journaux britanniques appelant l'artiste à venir y exhiber son art.

« Cher Banksy, nous avons réservé un espace pour vous dans l'une de nos rues pour que vous puissiez librement exprimer votre interprétation la plus personnelle des Ménines et nous aider à faire de notre quartier un plus bel endroit », lisait-on dans cette publicité.

Et en avril 2018, la peinture est apparue du jour au lendemain. Mais les mois passant, des doutes concernant la paternité de l'oeuvre ont commencé à émerger.

Consulté par l'AFP vendredi, Eduardo Hermida a assuré avoir également écrit au site de Banksy, et que celui-ci ne lui avait jamais assuré que l'artiste n'était pas l'auteur de l'œuvre.

Il raconte également avoir reçu un courriel du site demandant la localisation exacte du mur blanc réservé à Banksy quelques mois avant que l'œuvre n'apparaisse.