Un texte de Marie-Ève DuSablon

Ciel bleu dégagé, vents modérés... Jeudi soir et vendredi matin, malgré le beau temps, il y avait un drapeau rouge hissé haut dans le ciel indiquant qu’il n’y aurait aucune envolée.



Les montgolfières sont en quelque sorte bien capricieuses lorsqu’il est question de pouvoir prendre leur envol.

Des vents stables pour débuter

Le lancement du Festival des Montgolfières de Gatineau a eu lieu vendredi. Photo : Radio-Canada/Patrick Pilon

Lors du gonflement des montgolfières à air chaud ou froid, il faut idéalement que les vents soient calmes ou n’atteignent pas plus de 17 km/h, afin d’assurer la sécurité des personnes à proximité du ballon.

Il est aussi préférable que les vents soient linéaires, c'est-à-dire qu'ils vont dans une seule direction, pour assurer un certain contrôle de la part de l'aéronaute.

Des vents modérés en altitude

La puissance des vents en altitude est aussi une condition à surveiller pour que les montgolfières puissent se déplacer dans les airs à une vitesse convenable pour se rendre à destination.

En altitude, ça prend des vents qui ont une certaine vélocité pour permettre un atterrissage dans une zone sécuritaire. Hier, nous avions des vents d’une tendance nord-est et ça nous aurait pris près d’une heure et demie pour se rendre à l’aéroport d’Ottawa , affirme Daniel Perreault, directeur de vols et pilote de ballon au FMG.

Des conditions du ciel idéales

Première envolée au 30e Festival de montgolfières de Gatineau Photo : Radio-Canada/Vicky Lefebvre

Les cellules orageuses et la pluie sont aussi des ennemis des envolées de montgolfières. Il ne doit pas y en avoir dans un rayon d’environ 80 km.

Après une analyse de la météo, les directeurs de vol autorisent ou non les envolées de montgolfières. Les drapeaux hissés à l’Aire des envolées donnent aux pilotes les indications suivantes :

Début du graphique (passez à la fin) Le drapeau vert donne une permission générale à tous les pilotes de gonfler à l’air chaud. Cela ne signifie pas qu’ils peuvent décoller. Les pilotes doivent attendre la permission des officiers d’envolée avant de décoller. Le drapeau bleu autorise les pilotes à effectuer seulement des vols captifs. Le drapeau jaune indique que seul le gonflement à froid est permis. Il se peut que certains ballons puissent commencer à gonfler à chaud. Le drapeau rouge informe que le gonflement est interdit. Les permissions préalables sont donc annulées. Fin du graphique (passez au début)

Source : Festival de Montgolifières de Gatineau