Le grand absent de ces célébrations, dépassant les clivages idéologiques, sera le président Donald Trump, qui vouait un mépris réciproque à M. McCain.

John McCain a dominé notre époque, non seulement par ce qu'il a accompli, mais par ce qu'il était et ce pour quoi il s'est battu toute sa vie. Il figurera toujours sur la liste des serviteurs les plus courageux et fidèles de la liberté. Le chef des républicains au Congrès, Paul Ryan