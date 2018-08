Depuis le début de l'été, l'initiative Réseau-femmes en marche invite femmes et enfants de Windsor, Sarnia et London à fréquenter les parcs municipaux.

Pour Blandine Lesage, gestionnaire au Réseau des femmes du Sud-Ouest à l'origine du projet, ces rencontres sont l'occasion pour ces personnes de profiter de l'été, mais aussi de tisser des liens avec d'autres femmes.