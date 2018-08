1. Ouvert ou fermé à la fête du Travail?

Un écriteau indiquant que le commerce est fermé. Photo : Getty Images/Gwengoat

Plusieurs endroits seront fermés lundi prochain en raison de la fête du Travail. Pour éviter les mauvaises surprises, voici notre liste de ce qui sera ouvert et fermé.

2. Le Canada manque souvent de médicaments et l'on ne sait pas pourquoi

Ritalin, Adderall, Modafinil. Ces médicaments pour traiter des problèmes du déficit de l'attention sont détournés pour leurs effets sur la concentration à l'école ou au travail. Photo : iStock/piotr290

Des chercheurs sonnent l'alarme : depuis 2010, 10 % des médicaments en circulation au pays ont été touchés par au moins une pénurie, et peu de mesures sont prises pour en connaître les causes et en faire le suivi.

Par Jean-Philippe Guilbault

3. Vers un antidouleur sans risque de dépendance

Des flacons et une seringue Photo : iStock/Davizro

Alors que la crise des opioïdes continue de faire des victimes en Amérique du Nord, des chercheurs ont développé un nouveau médicament 100 fois plus fort que la morphine, mais apparemment sans les effets secondaires normalement associés aux opioïdes.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

4. Le Canada, champion des bas prix d’électricité en Occident

Des pylônes électriques en Montérégie Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Par rapport au Canada, l'électricité coûte deux fois ou trois fois plus cher en Europe de l'Ouest, en Australie et au Japon. Par voie de conséquence, ces pays ont une longueur d'avance en matière d'efficacité énergétique. Explications, carte et graphiques.

Par Danielle Beaudoin

5. À la rencontre des électeurs sur la 132 et la 138

La route 132, qui traverse Saint-Pierre-les-Becquets. Photo : Radio-Canada/Janic Tremblay

Rouler en moto sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent et s'arrêter un peu partout pour parler élections québécoises avec les gens. Voici un condensé de ce périple.

Par Janic Tremblay

6. La pollution peut aussi s’en prendre à notre intelligence

La pollution photographiée dans la ville de Beijing, en Chine, le 14 mars 2018. Photo : Getty Images/AFP/Fred Dufour

La qualité de l'air n'influe pas seulement sur notre santé physique. Selon une nouvelle étude, la pollution atmosphérique peut même affecter notre façon de penser.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. L’enseignement de la science, un enjeu absent du débat électoral au Québec

Une classe d'école vide Photo : Istock

La science, plus précisément l'enseignement de la science à l'école, est un sujet plutôt absent de cette campagne en vue des élections du 1er octobre. Pourtant, de nombreux intervenants dans le milieu de la pédagogie scientifique souhaiteraient qu'on améliore l'accès à la science pour les élèves. Leur constat est le même : il faut initier les enfants à la science dès le plus jeune âge.

Par Richard Massicotte

8. L’attraction de la main-d’œuvre, un enjeu électoral en Gaspésie

Le rocher Percé, en Gaspésie Photo : Radio-Canada/Marie-France Abastado

En une dizaine d'années, la population de la péninsule est passée de plus de 106 000 personnes à 92 000. La question démographique constitue un enjeu électoral. Arrêt dans la circonscription de Gaspé.

Par Marie-France Abastado

9. L’avez-vous vu? Des perroquets avec le sens des affaires et le clin d’oeil qui a secoué l’Inde

Les perroquets auraient un certain sens des affaires, selon une récente étude allemande. Photo : iStock

Votre assistant Google est maintenant bilingue, la Corée du Sud veut priver ses enseignants et étudiants de café et des perroquets savent « investir » afin de générer des « profits ». Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Jean-Philippe Guilbault

Bonne lecture et à la semaine prochaine!