Vendredi soir, le chanteur belge David Linx sera à la salle Desjardins-Telus, dans le cadre de la série « Grands spectacles ». David Linx présentera un concert voix et basse avec l'un de ses complices de longue date, Michel Hatzigeorgiou, qu'il qualifie comme l'un des plus grands bassistes du monde.

C'est un projet qui est en construction finalement depuis 30 ans, depuis qu'on se connaît, comme un château de vin qui a produit du vin depuis 30 ans, mais qui commence maintenant à en vendre... Michel Hatzigeorgiou, bassiste

C'est a formation Sax-o-matic qui a ouvert le Festi Jazz international de Rimouski, mercredi, à la place des Anciens combattants. Photo : Radio-Canada/Laurence Gallant

Samedi, Jordan Officer, qui revient au Festi Jazz après plus de 10 ans d'absence, présentera les pièces de son plus récent album, Three rivers, inspiré de voyages au sud des États-Unis.

De sortir de son propre milieu, de ses habitudes, ça aide à se renouveler, peu importe où on est. Quand on est toujours au même endroit, on a des façons de faire, des habitudes et c'est bien de casser ça pour décider qui on veut être maintenant. Jordan Officer, guitariste

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Un Héron d'or pour la Ville de Rimouski

Par ailleurs, le Festi Jazz international de Rimouski a remis le Héron d'or à la Ville de Rimouski cette année.

Le Héron d'or est décerné à une personne ou une institution ayant grandement contribué au développement du jazz et du festival par son implication et son dévouement. Le maire, Marc Parent, était sur place pour recevoir les honneurs.

C'est la consécration de l'effervescence culturelle à la Ville de Rimouski. On reconnaît la culture, on a une politique culturelle, on récolte le fruit qui a été semé de longue date, entre autres par mes prédécesseurs. Marc Parent, maire de Rimouski

Plusieurs anciens maires de Rimouski étaient présents dont Pierre Pelletier, Michel Tremblay, Éric Forest et Guy Michaud pour représenter son défunt père Philippe Michaud, lors de la remise du prix.