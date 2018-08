La Municipalité a eu une rencontre, vendredi matin, avec des gens de la Sécurité civile. Les élus vont également se rencontrer en après-midi pour établir les priorités de la grande opération nettoyage qui doit s'amorcer.

On va faire le topo de ce qu'il reste exactement à faire. On va possiblement parler de l'état d'urgence. C'est une situation très spéciale. Les dégâts sont très importants. On a besoin d'aide , indique la directrice générale de la municipalité, Julie Saint-Laurent.

Cette dernière espère pouvoir compter sur l'aide financière de Québec pour se relever.

Du côté de la sécurité civile, on affirme être à la disposition de la municipalité si elle a des besoins.

Environnement Canada a confirmé jeudi qu'une rare tornade de force 2 a frappé la petite municipalité de 400 habitants. Selon Alexandre Parent, météorologue pour Environnement et changements climatiques Canada, de très nombreux arbres ont été complètement déracinés alors que d'autres arbres matures ont été sectionnés en deux. Il estime que seuls 5 à 10 % des arbres ont résisté au coeur de la tornade.

Les vents ont soufflé de 180 à 220 kilomètres à l'heure. Le météorologue précise que cinq ou six tornades sont rapportées annuellement dans la province. Il se dit convaincu que le nombre réel est « assurément plus important sur l'immense territoire du Québec ».