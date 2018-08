Lors de la campagne électorale, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, en avait fait la promesse. Il s'était aussi engagé à rajouter des stations de métro jusqu'à Pickering.

Vendredi, le gouvernement Ford a fait un premier pas dans cette direction en nommant Michael Lindsay au poste de conseiller spécial sur le transfert de responsabilité pour le métro de Toronto.

M. Lindsay sera appuyé dans son tâche par un comité consultatif composé d'un maximum de trois experts.

En transférant la responsabilité du métro à Queen's Park, le gouvernement pourra procéder à la construction et l'entretien des lignes de métro sur le territoire de la ville de Toronto, sans passer par l'administration municipale.

Les déplacements dans la région peuvent être difficiles et peu commodes. Les embouteillages et le manque d'infrastructures de transport en commun coûtent de l'argent, des emplois et du temps. Notre gouvernement prend des mesures et traite le métro comme s'il s'agissait d'un service essentiel , a expliqué le ministre Yakabuski.

Michael Lindsay est actuellement le chef des partenariats stratégiques et du gouvernement à la Société ontarienne de gestion des placements.

Il n'acceptera aucune rémunération supplémentaire pour ses services à titre de conseiller spécial, insiste le gouvernement par voie de communiqué.