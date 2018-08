Selon le conseiller municipal du district de l'Hôtel-Dieu, il devait y avoir une révision de la représentation des élus au sein des différents comités, mais la chose n'a pas été faite encore. Il faut que ce soit vu sous l'angle de l'équité. L'enveloppe globale de la rémunération est très adéquate. Il ne faut pas présumer en terme d'augmentation de salaire. On sait qu'il y a différentes fonctions, comme à l'exécutif, qui demandent une charge importante. Il y a aussi des élus qui siègent sur plusieurs comités sans avoir de charge spéciale, de présidence et ça peut commander quand même beaucoup de temps , dit-il.

Les conseillers municipaux, selon leurs responsabilités, peuvent gagner entre 50 000 et 100 000 $ environ. Selon Rémi Demers, des frustrations devant certaines iniquités ont été relevées chez les élus. Il y en a eu par le passé. Il y en a encore quelques-unes aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas. Je pense il doit y avoir une rémunération modulée en fonction des différentes charges et responsabilités. Beaucoup d'entre nous, avons d'autres occupations. Dans notre autre emploi, c'est mon cas, on doit faire des concessions. Je dois travailler à temps partiel dans mon autre emploi étant donné les charges que ça commande.

C'est un sujet extrêmement sensible auprès de la population. Il faut le voir sous l'angle de l'équité et non sur l'augmentation de la masse salariale. Rémi Dermers, conseiller municipal

M. Demers se questionne sur le nombre d'élus présents au sein de différents comités. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir, sur un conseil d'administration comme Commerce Sherbrooke ou Destination Sherbrooke, deux, trois et parfois quatre élus? Je ne crois pas. Il y a des citoyens qui ont beaucoup de jugement et d'expertise. On doit être présent comme élu, mais pas en aussi grand nombre.

Ce dernier n'est pas fermé à l'idée de réduire également le nombre de comités. On pourrait aussi en regrouper. Au fil des années, la charge augmente toujours. Il faut se rappeler qu'au départ, on est des représentants de la population. On doit aussi se garder du temps pour rencontrer nos citoyens pour faire valoir leurs doléances et faire cheminer des dossiers au conseil municipal.

Selon M. Demers, l'analyse de Bernard Tanguay sera déposée au conseil quelque part au mois d'octobre.