La reine de la soul est morte à 76 ans le 16 août, des suites d'un cancer du pancréas.

L'ancien président Bill Clinton et le chanteur Smokey Robinson, entre autres, doivent s'exprimer au Greater Grace Temple où se tiendront les obsèques. L'événement, accessible sur invitation seulement, doit durer six heures et être ponctué d'hommages musicaux, notamment de la part de Stevie Wonder et d'Ariana Grande.

Le public pourra regarder les funérailles en ligne ou sur l'écran géant qui devrait être installé près de l'église.

Regardez les funérailles en direct (en anglais)

L'office religieux commence à 10 h.

« Je crois que ça va être un office très gai », a affirmé l'évêque Charles Ellis, pasteur au Greater Grace Temple.

« Je pense que ce sera un moment de tristesse, de joie et de rires, un moment pour danser, a-t-il dit à l'Agence France-Presse. « Ce sera entièrement à propos d'elle et de la manière dont elle nous a enchantés avec sa musique gospel. »

La diva sera enterrée au cimetière Woodlawn, aux côtés de son père et de ses frères et soeurs.