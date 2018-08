Un texte de Yannick Bergeron

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) confirme la mise en accusation de cinq mineurs fréquentant l’établissement privé de Québec. Ils sont tous accusés de leurre.

L'un d'eux est également accusé d'agression sexuelle.

Des accusations de distribution de pornographie juvénile, d'avoir rendu accessible une image intime sans consentement et d'extorsion sont également déposées.

Deux autres adolescents arrêtés à la suite de cette affaire vont bénéficier du programme de sanctions extrajudiciaires.

Comparution

Les cinq accusés, qui avaient 12 et 13 ans au moment des faits allégués, comparaîtront à la Chambre de la jeunesse le 14 septembre.

Ils doivent respecter certaines conditions, notamment ne pas communiquer avec les plaignantes ou les importuner.

Le DPCP précise dans son communiqué que la direction de l'école secondaire a été avisée des conditions imposées.

Trois des accusés fréquentent toujours le Séminaire, les autres ayant changé d'établissement scolaire.

La direction du Séminaire des Pères Maristes avait décidé d'expulser les trois élèves restants, mais leurs parents ont contesté avec succès cette décision en Cour supérieure, la semaine dernière.

Moyens limités

Dans un communiqué publié vendredi matin, le Séminaire mentionne que le jugement ordonnant la réintégration des élèves réduit son champ d’action, d’autant que le DPCP soutient que les mineurs visés par les accusations peuvent continuer de fréquenter l’établissement.

« Cette décision et l’ordonnance de sauvegarde émise par la Cour supérieure limitent grandement la marge de manœuvre de l’école. À court terme, nous souhaiterons adapter notre plan d’action, et ce, en collaboration avec le DPCP qui est responsable du respect des conditions qu’il a émises », indique le directeur général du Séminaire des Pères Maristes, François Sylvain.

La direction et le conseil d’administration de l’établissement souhaitent prendre le temps nécessaire pour étudier la décision plus attentivement et réfléchir aux suites à y donner avant de commenter davantage.

Rentrée sous tension

Le jugement de la Cour supérieure a donné lieu à une rentrée scolaire sous tension, plus tôt cette semaine, à l'établissement situé dans le secteur de Sillery, à Québec.

Sophie (nom fictif), dont la fille figure au nombre des trois victimes, est satisfaite que des accusations soient portées.

« Le but, c'est à la fois que ma fille se dise que ç'a valu la peine de dénoncer, que les garçons comprennent quelque chose pour le reste de leur vie et les parents aussi. »

Il faut être résilient dans la vie. Il faut grandir. Tout le monde a quelque chose à comprendre dans tout ça. Sophie (nom fictif), mère d'une présumée victime

Sa fille a 13 ans aujourd'hui. Elle a changé d'école, tout comme une autre plaignante.

La dernière a choisi de continuer de fréquenter le Séminaire.

Arrestations et suspensions

Six élèves du Séminaire des Pères Maristes ont été arrêtés en mai dernier pour possession et distribution de pornographie juvénile.

Ils sont soupçonnés d'avoir partagé des photos de trois adolescentes qui fréquentaient l'établissement.

Les garçons ont été suspendus par l'école, mais ont pu terminer leur année scolaire dans un bâtiment à part.

Avec la collaboration d'Alexandre Duval