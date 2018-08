Un texte de Bernard Barbeau

M. Legault, qui était dans le secteur Chicoutimi, à Saguenay, a assuré que même les plus petites municipalités, celles qui sont le plus éloignées et celles du Nord bénéficieraient d’un tel accès. Il a aussi inclus les communautés des Premières Nations.

Et les tarifs seront les mêmes que dans les grandes villes, a-t-il souligné.

La CAQ estime que quelque 240 000 foyers québécois n'ont toujours pas accès à l'Internet haute vitesse. L'offre cellulaire est également problématique.

Cette mesure coûterait à Québec 400 millions de dollars sur quatre ans, a établi la formation politique. Le gouvernement fédéral aurait une contribution équivalente. « Il y a déjà des programmes pour ça », a rappelé M. Legault.

Les libéraux de Philippe Couillard ont pour leur part prévu arriver à un résultat similaire en investissant 300 millions de dollars sur cinq ans. « Je pense qu’ils ont mal calculé les besoins », a dit M. Legaut.

Il leur a aussi reproché de s’être « traîné les pieds » dans le dossier de la couverture Internet dans les régions éloignées du Québec.

« C’est une aberration que ça ne soit pas disponible en 2018, a-t-il dit. On a vu un gouvernement libéral qui a annoncé ça à la pièce, petit morceau par petit morceau, qui nous dit qu’il en a encore pour cinq ans, mais ça devrait être déjà fait. »

« Aujourd’hui, c’est aussi important que l’électricité l’était au siècle précédent », a estimé le chef caquiste. Les familles, les entreprises et les travailleurs autonomes ont tous besoin de la haute vitesse, a-t-il noté.

« Imaginez les parents du Québec qui aident leurs enfants à faire leurs devoirs sans Internet. C’est impensable aujourd’hui. Internet, c’est un service essentiel en 2018 », a plaidé M. Legault.

On a un gouvernement qui marche vraiment à basse vitesse. Il est temps qu'on change de vitesse, au Québec. François Legault, chef de la CAQ

« Dans le plan des libéraux, j’ai souvent vu des endroits où on avait couvert les municipalités un petit peu plus grandes, mais où on avait abandonné les plus petites, a déploré M. Legault. Il ne faut abandonner personne, [il faut] que ce soit partout, partout, partout. Je vais m’en assurer personnellement. »

Le leader de la CAQ entend suivre de très près le déploiement de ces services.

« Je veux avoir une carte détaillée du Québec sur mon mur et je vais suivre ça région par région, sous-région par sous-région, pour que partout, on ait un réseau cellulaire et Internet haute vitesse, a-t-il affirmé. Parce que c’est urgent. »