Un texte de Jean-François Deschênes

Le projet consiste à injecter du chlore gazeux directement à la source d’eau. Pour y arriver, il faudra agrandir les installations déjà en place. Par la suite, il faudra ériger à quelques centaines de mètres plus loin une station de contrôle et de mesure.

Le prix ne peut être dévoilé pour l’instant pour ne pas influencer l’appel d’offres, mais Martin Richard indique que le projet coûtera quelques centaines de milliers de dollars.

Si tout va bien, les gens auront une eau propre à la consommation à la fin de cette année ou au début de 2019, estime le directeur général de la Ville, Martin Richard. « Je comprends très bien que le gouvernement du Québec tienne à avoir une eau propre pour tous les citoyens, notamment pour ceux qui sont plus sensibles à des E. coli ou des bactéries qui pourraient être dans l’eau. »

L'hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Le cout de construction des installations devrait être assumé en grande partie des programmes du gouvernement.

S’il y a un impact sur le porte-feuille des citoyens, ça sera peut-être pour assurer les opérations des nouvelles installations, croit le directeur général. Lorsqu’on va opérer, on va voir au fur et à mesure comment le chlore se répand. On va voir au fur et à mesure, ce que ça prend , dit-il.

L’avis d’ébullition est en vigueur depuis deux ans exactement selon le site du Ministère, soit le 2 septembre 2016. À ce moment des bactéries E. coli avaient été retrouvés dans l’eau.

Pour Martin Richard, une aussi longue attente s’explique par les études qui ont dû être réalisées notamment pour se qualifier aux programmes de subvention.

Impacts d’une chloration

La chloration de l’eau potable à Sainte-Anne-des-Monts ne fait pas l'unanimité et n'est pas sans conséquences, selon plusieurs.

Il y avait notamment, un groupe de citoyens qui avait déposé une pétition pour demander à la Ville de trouver une autre solution parce qu'ils craignaient la chloration sur la santé. Le directeur général était sensible à ces demandes, mais des décisions ont dû être prises pour assurer la santé publique.

Il y a deux visions là-dedans. Moi ce que je peux vous dire pour la ville, c’est que la sécurité de nos citoyens, c’est la première chose. Alors oui on voit ça d’un bon œil et on va faire ce qu’il faut. Martin Richard, directeur général, ville de Sainte-Anne-des-Monts

Musée scientifique Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada/Michel-Félix Tremblay

Exploramer

Il y a aussi le musée scientifique Exploramer qui doit réaliser des travaux importants parce que la collection vivante ne survivrait pas aux produits injectés dans l’eau municipale. La solution consiste à construire un système qui puisera l'eau de mer et qui alimentera les bassins et aquariums.

Le projet de construction commence la semaine prochaine. Cependant, il manque toujours l’autorisation du ministère de l’Environnement pour une partie des travaux. La direction d'Exploramer espère recevoir ce certificat d’une journée à l’autre.