Blaine Higgs prend l’engagement de modifier la Loi sur la gouvernance locale pour que les municipalités aient plus de pouvoir, notamment en matière d’imposition et d’évaluation foncière.

Il promet aussi, entre autres, de réviser tous les règlements qui devraient relever des municipalités, et d’éliminer certaines restrictions sur l’exploitation lucrative de services publics municipaux.

Le chef progressiste-conservateur estime que les municipalités pourraient jouer ainsi un plus grand rôle en matière de développement économique.

Ce que nous visons, c’est la croissance économique, et nos municipalités peuvent ouvrir la voie en ce sens. Il nous faut seulement leur donner les outils dont elles ont besoin pour y arriver , affirme Blaine Higgs, par voie de communiqué.

En conférence de presse à Hanwell, vendredi matin, Blaine Higgs a dit que les municipalités doivent avoir leur part des revenus de la vente du cannabis, s’il y a des revenus.

Il a aussi déclaré qu'il n'a pas l'intention de forcer des municipalités à fusionner.

L’AFMNB exprime des réserves et de l’intérêt

La promesse de donner un plus grand pouvoir aux municipalités sur l’imposition et l’évaluation foncière soulève bien des questions, selon l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AMFNB). L'organisme estime que les principes actuels existent pour de bonnes raisons.

C’est pour s’assurer d’une certaine équité, d’éviter aussi de la surenchère entre les municipalités elles-mêmes. En fin de compte, ce sont aussi des principes apportés dans la réforme Chances égales pour tous, de Louis J. Robichaud, dans les années 60. Si on vient jouer avec ces règles du jeu là, on remet en question des éléments importants et on risque de se retrouver avec des iniquités, des écarts qui vont se creuser entre les municipalités qui ont davantage de capacité de taxation et les autres qui en ont moins , explique Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB.

Frédérick Dion, directeur général de l'AMFNB, espère que la réforme que proposent les progressiste-conservateurs ne remettrait pas en question les principes de Chances égales pour tous. Photo : Radio-Canada

L’élimination de restrictions sur l’exploitation lucrative de services publics municipaux pourrait être intéressante, mais à certaines conditions, ajoute M. Dion.