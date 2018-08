Le temps commence à presser pour la délégation canadienne pour décider de se joindre au pacte conclu entre Washington et Mexico.

Nous avons tous eu une nuit de réflexion et je vais voir ce que l’ambassadeur Litghthizer a à dire aujourd’hui. Chrystia Freeland

La nuit de réflexion de la délégation canadienne a sans doute empiété sur les heures de sommeil des membres de la délégation puisque les négociations se sont poursuivies jusqu'à tard dans la soirée. « Non, nous n'avons pas d'accord », avait répondu la ministre Freeland, jeudi soir, à sa sortie de ce marathon de négociations.

Elle n’avait alors pas donné plus de précision, sinon pour dire qu'elle reviendrait vendredi matin pour une nouvelle session de discussions au plus haut niveau.

Elle avant cependant affirmé, plus tôt dans la journée, que les discussions avec M. Lighthizer avançaient et que l'atmosphère autour de la table était bonne.

« Je continue d’être optimiste [puisque] les deux pays font preuve de bonne volonté, avait-elle déclaré lors d’une pause, jeudi matin. Nous sommes toujours encouragés par l’atmosphère constructive qui règne autour de la table de négociations. Nous avons fort à faire sur une courte période de temps. »

Refusant de se prononcer sur les enjeux abordés à la table de négociations, la ministre canadienne a salué au passage les efforts des fonctionnaires canadiens engagés dans les discussions.

Bien que la délégation canadienne refuse de parler du contenu des négociations en cours, le gouvernment américain a laissé filtré quelques détails. Le Canada n'a fait « aucune concession » dans le secteur agricole dans le cadre des négociations pour moderniser l'ALENA, a indiqué l'administration Trump vendredi. Cette dernière souhaite notamment qu'Ottawa abandonne tout ou une partie de son système de protection des producteurs de lait.

« Les négociations entre les États-Unis et le Canada se poursuivent. Il n'y a eu aucune concession de la part du Canada sur l'agriculture », a déclaré le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer dans un court communiqué.

« Ils n'ont en définitive pas d'autre choix » - Trump

Le président Trump a mis énormément de pression sur les négociateurs canadiens en fixant ce vendredi comme date butoir.

Cela pourrait intervenir d'ici vendredi ou à un autre moment », a par ailleurs nuancé le président Trump lors d’un entretien, jeudi soir, avec l’agence Bloomberg, avant d’ajouter : « Mais ils (les Canadiens, ndlr) n'ont en définitive pas d'autre choix ».

Vendredi a pris l'allure d'une date butoir à double titre : d'une part, un nouveau texte doit être soumis au Congrès américain pour respecter un délai de 90 jours donnant la possibilité d'une approbation d'un nouveau texte par la majorité actuelle. Et d'autre part, au Mexique, pour permettre au gouvernement sortant d'accorder son aval avant de laisser la place au président nouvellement élu Andrés Manuel Lopez Obrador qui doit prendre ses fonctions le 1er décembre.

La conclusion d’un accord ce vendredi est cependant d’autant plus compliquée que le président quittera Washington vers 12h45 pour se rendre en Caroline du Nord et n’y reviendra que vers 19h30.

Le premier ministre Justin Trudeau a promis de ne pas conclure une entente à n'importe quel prix. Il s'est sinon dit optimiste qu'un accord puisse voir le jour vendredi.

Ottawa devra faire des concessions

Pour se joindre à cet accord et sauver du même coup l’entente de libre-échange qui lie les trois pays depuis 24 ans, Ottawa devra jouer judicieusement ses cartes et aura probablement à faire des concessions aux Américains.



Depuis des mois, les négociateurs de l’administration Trump tentent d’ouvrir une brèche dans le système canadien de gestion de l’offre, surtout après qu’Ottawa eut concédé environ 10 % de la part du marché canadien aux agriculteurs étrangers lors de la signature de l'Accord économique et commercial global (AECG) et du Partenariat transpacifique (PTP).



Le gouvernement fédéral avait alors promis des compensations totalisant 4 milliards de dollars aux producteurs laitiers du pays lésés par cette ouverture des marchés.

Justin Trudeau, qui subi notamment la pression du Québec, a cependant promis de défendre la gestion de l'offres.

Le bureau du secrétaire américain au commerce a incidemment fait savoir, tôt vendredi matin, que le Canada n’avait jusqu’ici fait aucune concession en agriculture.

Le Canada entend bien sauver aussi, dans ces négociations, le mécanisme de résolutions des différends, officiellement baptisé chapitre 19, qui permet, aux entreprises jugeant que leurs produits sont injustement visés par des mesures antidumping ou des tarifs douaniers de réclamer l’arbitrage d’un tribunal indépendant.

La renégociation de l'ALENA avait été imposée de manière unilatérale au Canada et au Mexique par Donald Trump il y a un plus d'un an, ce dernier jugeant l'accord initial « désastreux » pour l'économie américaine.

L’entente conclue lundi entre les États-Unis et le Mexique, qui sert dans modèle dans ces négociations, porte entre autres sur l’industrie automobile et prévoit qu’un pourcentage plus élevé de composants sera produit localement. Il inclut aussi une disposition pour revoir l’accord à intervalles réguliers.

Le Canada attendait la conclusion de cette entente avant de se lancer à son tour dans les négociations.