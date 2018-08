Par le biais de Facebook, il a offert au parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois de partager ses connaissances du dossier de l'électricité et de l'éolien.

Jugeant son argumentaire solide et complet, il croit que Québec solidaire pourrait s'en inspirer pour se préparer à des débats, par exemple.

Convaincu qu'il ne remportera pas l'élection, il explique que sa présence dans la campagne devrait surtout servir à faire avancer des idées. Selon lui, la compétition entre partis politiques est stérile, et il affirme avoir l'assentiment de son parti dans sa démarche.

Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de collaboration entre les partis politiques. J'en ai parlé avec mon chef et avec des personnes qui travaillent au Parti vert. [...] Ils savent que j'ai de très bonnes idées et ils pensaient que c'était clairement une bonne idée. Pierre-Luc Coulombe, candidat pour le Parti vert dans Matane-Matapédia

En échange, Pierre-Luc Coulombe demande à Québec solidaire de ne pas présenter de candidat dans sa circonscription. Le parti n'a toujours pas de candidat dans Matane-Matapédia.

Je veux que vous ne présentiez aucun candidat dans la circonscription de Matane-Matapédia-Mitis , écrit M. Coulombe sur sa page Facebook personnelle en s'adressant à Québec solidaire.

Comme je l’ai mentionné plus haut, nous avons beaucoup d’idées communes. Est-ce que mes chances augmentent si vous acquiescez à notre partenariat? En toute franchise, non. 0 % n’est pas plus grand que 0 %.

Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire Photo : Radio-Canada/Mathieu Arsenault

Une candidature annoncée bientôt pour Québec solidaire

En entrevue à l'émission Au cœur du monde, la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a cependant décliné l'offre de Pierre-Luc Coulombe.

Effectivement, il y a plusieurs idées similaires, mais je ne pense pas que le Parti vert parle d'assurance dentaire, de CLSC 24/7, de gratuité scolaire des CPE à l'université [...] Québec solidaire a toujours présenté 125 candidats et on va continuer à le faire. Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire

L'annonce d'un candidat ou d'une candidate de Québec solidaire dans Matane-Matapédia serait imminente, selon Mme Massé.