Le comité avait refusé de donner son aval au projet en juillet invoquant un surplus de places en garderie d'ici 2021 à Saguenay.

La fondatrice de la Garderie Nature, Karine Gravel, a fait remarquer au ministère que la situation était différente dans le secteur nord, puisque 57 % des parents envoient leurs enfants dans des garderies du secteur sud, faute de places.