À l'initiative du chef du Parti québécois (PQ) Jean-François Lisée, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Philippe Couillard, et de Québec solidaire (QS), Manon Massé, se rendront dans les bureaux de l'Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec, à Longueuil, où ils tiendront une conférence de presse pour appuyer les agriculteurs de la province.

En campagne à Saguenay, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, sera absent de ce rassemblement, mais il tiendra une conférence téléphonique, en compagnie du président de l'association des producteurs de lait du Saguenay, avec le président de l'UPA Marcel Groleau.

L'initiative de M. Lisée s'inscrit dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, à Washington, où le gouvernement canadien est impliqué dans un blitz de négociations avec les États-Unis pour parvenir à une entente. La gestion de l’offre, qui régit le marché du lait au Québec, est l’un des enjeux litigieux entre les deux pays.

Début du graphique (passez à la fin) En réaction à la présence de dernière minute des libéraux à l’@upaqc ce matin, @francoislegault sera accompagné du président des producteurs de lait du Saguenay et tiendra un appel conférence avec Marcel Groleau de l’UPA à 8h15. #polqc #Quebec2018 pic.twitter.com/DqiCL87wpX — Mathieu Dion (@Mathieu_Dion) August 31, 2018 Fin du graphique (passez au début)

M. Couillard a changé son fusil d’épaule quelques dizaines de minutes à peine après la publication de l'agenda de la CAQ pour la journée de vendredi. L'emploi du temps de M. Legault ne prévoyait pas, en soirée, de détour vers Longueuil entre Chicoutimi et La Baie.

Changement de ton

Philippe Couillard était avare de commentaires après sa conférence téléphonique avec le premier ministre canadien et ses homologues des autres provinces et territoires, jeudi après-midi, pour faire le point au sujet des renégociations de l'ALENA. Une attitude qui marque un changement de ton du premier ministre sortant.

« Étant donné la nature excessivement délicate des jours qui sont en train de s’écouler et de la nature des négociations, nos commentaires seront quasi absents. On s’est mis d’accord là-dessus, quant au silence total [concernant le] détail des conversations », a déclaré M. Couillard, l'air visiblement tendu après sa conversation avec Justin Trudeau et les autres premiers ministres.

L'exercice avait pour but de faire le point sur l'évolution des renégociations de l'accord commercial. Philippe Couillard en a profité pour réitérer sa demande de protection du système de gestion de l'offre québécoise et de l'exception culturelle.

Les préoccupations du Québec sont connues. Les sujets prioritaires du Québec sont connus. Ma préoccupation pour que les producteurs laitiers soient au courant des conversations est connue. Philippe Couillard, chef du Parti libéral et premier ministre sortant du Québec

Cette position prudente contraste avec ses propos des derniers jours. La veille, il avait menacé le gouvernement Trudeau de « conséquences politiques sérieuses » si le Canada faisait des concessions sur ce système qui permet de réguler la production de lait, d’œufs et de volaille.

« Just watch me », avait-il lancé mardi, à l’instar de Pierre Elliott Trudeau lors de la crise d’Octobre de 1970, avant qu'il n’adopte la Loi sur les mesures de guerre.

« Je demeure aussi virulent , a assuré Philippe Couillard jeudi après-midi, ajoutant toutefois un bémol : « Si je continuais des conversations maintenant avec vous [les journalistes], ce serait irresponsable de ma part. »

Il s'est contenté de répéter qu'il allait « défendre la gestion de l’offre jusqu’au bout », qu'il sera « aux côtés des producteurs laitiers » et qu'un accord sans leur accord n'en sera pas un pour le Québec.

« M. Trudeau ne m’a jamais indiqué qu’il était prêt à abandonner la gestion de l’offre », a précisé le chef libéral, refusant de dire si une brèche était dans les plans du gouvernement fédéral.

Confrontation ou front commun?

Le chef de la Coalition avenir Québec a pris la balle au rebond en tenant un point de presse tout juste après celui de M. Couillard, dont il a remis la crédibilité de négociateur en question. « On a vu qu’il a mal négocié avec les spécialistes, mal négocié avec Bombardier. J’espère qu’il va bien négocier avec Justin Trudeau. [...] Je ne suis pas certain que M. Trudeau prend au sérieux M. Couillard », a affirmé François Legault.

Jean-François Lisée, chef du Parti québécois (PQ), s'est pour sa part dit en accord avec la confidentialité de la conférence téléphonique. « Ce qui n’est pas acceptable, c’est qu’il ne nous dise pas publiquement ce qu’il n’acceptera pas », a-t-il ajouté, en référence à de possibles brèches dans le système québécois.

Le PQ, la CAQ et Québec solidaire ont eux aussi demandé à Justin Trudeau de défendre la gestion de l'offre québécoise dans le cadre des renégociations avec Washington, qui espère conclure une entente d'ici vendredi.

Le chef péquiste a pris l'initiative mardi de rédiger une déclaration commune afin de rallier ses homologues pour défendre la gestion de l'offre et l'exception culturelle dans un ALENA renégocié.

La future entente de l'ALENA ne pourrait être effective si l'Assemblée nationale du Québec, qui représente 20 % de l'économie canadienne, refuse de l'entériner. Extrait de la déclaration commune envoyée par le PQ aux autres partis

Philippe Couillard avait d'abord rejeté cette idée de déclaration commune, avant de faire une première volte-face. Jean-François Lisée affirme toutefois n'avoir reçu aucune réponse officielle de sa part.

« On est en train de la regarder et de prendre une décision à ce sujet, a dit Philippe Couillard. Ce n’est pas un enjeu majeur et ça n’affectera rien de ce qui se passe à Washington présentement. »

M. Lisée a aussi souligné qu'il n'avait pas reçu de réponse officielle de la CAQ quant à sa lettre. « J'ai tout de suite accepté », a pourtant soutenu François Legault jeudi. Il a avancé que c'était Philippe Couillard qui retardait le processus, tout en admettant qu'il n'avait pas lui-même lu le projet de déclaration.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, avait quant à elle manifesté des réticences quant à la possibilité de signer la déclaration commune, estimant qu'elle encensait l'ALENA et qu'il était donc difficile pour son parti de tenir une telle position.

C'est finalement la tenue du point de presse commun qui a fait consensus au sein des partis. Jean-François Lisée et Manon Massé avaient annoncé d'emblée qu'ils seraient présents, contrairement au PLQ et à la CAQ, qui avaient plutôt signifié que des représentants des partis, et non les chefs, y seraient.