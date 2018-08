Le conseil municipal a pris cette décision lors d’une réunion extraordinaire, jeudi. Huit conseillers ont voté pour, un a voté contre, deux autres étaient absents.

Au comité plénier, le conseil municipal nous a demandé de considérer un endroit dans cette partie de la piscine pour ajouter un petit peu de profondeur , affirme Catherine Dallaire, directrice générale des loisirs, de la culture et des événements.

La réunion extraordinaire a été organisée à la suite de nombreuses critiques. Les plans initiaux avaient été approuvés le mois dernier en l’absence de plusieurs conseillers, et des membres de la communauté jugeaient que la piscine ne serait pas assez profonde.

Dans les plans originaux, la profondeur de l'ensemble de la piscine était de 1 mètre. Selon les nouveaux plans, la profondeur sera de 1,10 mètre à 1,5 mètre.

Le conseiller municipal Paul Pellerin voulait plus d'information avant de voter pour un changement des plans. Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal Paul Pellerin, qui avait déposé une motion lundi pour la révision des plans, a voté contre le changement. Il voulait plus de détails.

J’aurais aimé avoir les calculs maximaux d’ingénierie, qui pourraient au moins nous dire que basé sur l’ingénierie vous pouvez aller à 1,8 ou 2,2, etc. Au moins là, si le conseil l’avait voulu, on aurait pu dire : “Okay, on va faire ça.” Mais ça n’a pas été fait , déplore M. Pellerin.

La modification des plans crée un dépassement des coûts originaux de 62 000 $ sur un budget total d'environ 2,3 millions de dollars.

La nouvelle piscine remplacera celle qui a été fermée en 2013 et dont une partie était profonde de 1,5 mètre.

Le changement des plans ne devrait pas retarder l’inauguration prévue pour l’été prochain.

Avec des renseignements de Mathieu Massé et de Shane Magee