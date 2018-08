Le geste sûr, un barman fait tourner des glaçons dans un verre. Une fine buée se forme sur les parois. Un dernier glaçon, un zeste d’orange : tout est prêt pour verser délicatement une bonne rasade de whisky américain. Sous le regard averti de Crystal Li. C’est elle qui a vendu la bouteille à ce bar de Pékin où nous la rencontrons.

Mais depuis juillet, la jeune importatrice trinque dans tous les sens du terme. Car la Chine impose des droits de douane supplémentaires de 25 % au whisky fabriqué aux États-Unis. Ça fait partie des représailles annoncées par Pékin, du tac au tac, aux taxes punitives de Washington sur des produits chinois.

Crystal Li, importatrice de whisky américain, à Pékin Photo : Radio-Canada/Anyck Béraud

Crystal Li explique qu’elle payait déjà plus de 40 % de taxes sur le whisky importé des États-Unis avant même le déclenchement du conflit commercial entre les deux pays. Elle ajoute qu’elle s’ajuste aux nouveaux droits de douane en grugeant dans ses marges de profit pour éviter de trop refiler la hausse des coûts à ses clients.

Ce que je perds, en fait, ce ne sont pas des clients de longue date, parce qu’ils commandent toujours. Mais (le problème) ce sont des clients occasionnels. Déjà, ils ne commandaient pas beaucoup, seulement une fois par mois. C’est cette clientèle que je suis en train de perdre. Crystal Li, importatrice de whisky

Un frein à ses plans d’expansion pour le bourbon

Tout cela tombe mal pour Crystal Li, qui s’est lancée en affaires il y a trois ans, parce qu'elle tente d’obtenir la part du lion du marché du bourbon, sa véritable passion. Selon elle, le bourbon représente de 20 à 30 % du whisky américain importé en Chine* et son goût n’est pas encore acquis ici. La jeune importatrice craint donc de perdre du terrain, que la clientèle se détourne du bourbon au profit d’autres whiskys moins coûteux en ces temps de guerre économique avec les États-Unis.

« On a l’impression que le whisky est un grand marché parce qu’on a plein de bars à whisky qui ouvrent, notamment dans les grandes villes comme Shanghai ou Pékin. Mais on est au tout début de ce marché qui est très ouvert, qui accepte tout : le whisky japonais ou encore le scotch [Écosse] […] c’est un marché qui a du gros potentiel », précise-t-elle.

Des échantillons du bourbon que Crystal Li fait fabriquer spécialement aux États-Unis. Photo : Gracieuseté: Crystal Li

Crystal Li rit nerveusement, peut-être pour cacher son inquiétude, car elle a beaucoup investi dans l’aventure du bourbon. Elle a même fait le tour de quelques distilleries aux États-Unis avant d’en choisir une qui lui prépare sa propre recette. Une recette qui date du 18e siècle. « Plus équilibrée, avec un arrière-goût très fin », dit-elle avec une mine gourmande. Mais pour le reste, motus et bouche cousue, secret professionnel.

Aucun signe d’accalmie entre Washington et Pékin

Selon Bloomberg, le président Donald Trump aurait l’intention de mettre à exécution dès la semaine prochaine une autre menace : l’imposition de nouveaux frais de douanes supplémentaires aux marchandises chinoises, à hauteur cette fois de 200 milliards de dollars américains. C'est exactement le montant de réduction de l'excédent commercial que Washington demande à Pékin. L’administration américaine semble bien décidée à faire plier la Chine, qu’elle accuse de diverses pratiques commerciales déloyales.

Pékin semble, de son côté, bien déterminée à ne pas s’en laisser imposer. Jeudi, le ministère du Commerce a fait savoir que la Chine comptait poursuivre ses réformes et l’ouverture de son économie à son propre rythme. Et qu'elle voulait discuter d'égal à égal. Peu importe ce que feront les États-Unis. Le gouvernement chinois prévient Washington que d'augmenter la pression ne servira strictement à rien.

Le bras de fer se poursuit. Et au milieu, combien de temps Crystal Li pourra-t-elle résister financièrement? Elle importe du whisky seulement des États-Unis. La jeune femme d’affaires et amatrice de bourbon reste évasive. Elle dit dans un souffle, comme pour se convaincre : « J’attends que ça passe... ça va finir un jour. »

* Selon le site du Distilled Council of the U.S., la Chine a importé pour presque 6 millions de dollars américains de whisky en 2017, dont un peu plus de 2 millions de dollars de bourbon.