Parmi les secteurs les plus chauds, l'autoroute 15 nord sera à éviter entre L'Île-des-Soeurs et l'échangeur Turcot en raison de nombreuses fermetures et entraves qui perturberont la circulation dans le secteur de vendredi soir jusqu'au retour du long congé de la Fête du Travail.

Pour commencer, l’autoroute 15 nord sera fermée de la sortie 58, sur L'Île-des-Soeurs, jusqu'à l'entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge de vendredi 23h59 à mardi 5h.

L'entrée de l'autoroute 15 nord en provenance de L'Île-des-Sœurs sera elle aussi fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Un peu plus loin, dans le sud-ouest de Montréal, la 15 nord sera fermée entre la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye) et l'entrée en provenance du boulevard Édouard-Montpetit de vendredi 23h59 à mardi 5h.

La sortie 60 de l'autoroute 15 nord pour le boulevard Gaétan-Laberge ne sera quant à elle pas accessible de vendredi 22 h à mardi 5 h.

À plus long terme, la sortie 61 pour l'avenue Atwater / rue St-Patrick sera fermée de mardi 22 h jusqu'à la fin octobre.

L'entrée de l'autoroute 15 nord en provenance de l'avenue Atwater sera également fermée de mardi 22 h jusqu'à la fin octobre.

Nouvelle configuration sur l'A-15

Le ministère des Transports annonce également une nouvelle configuration à compter de mardi matin sur l'autoroute15 nord, dans le secteur du pont du canal de Lachine.

Échangeur Turcot

Plus haut, dans le chantier du nouvel échangeur Turcot, la bretelle menant de l'autoroute 15 nord à l'autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi soir à mardi matin.

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 nord sera aussi fermée aux automobilistes de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Il en est de même pour la bretelle qui relie la route 136 ouest (l'ancienne A-720) à l'autoroute 15 nord.

La bretelle de l'autoroute 15 sud pour l'autoroute 20 en direction ouest ainsi que la bretelle pour la route 136 est (A-720) seront fermées de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Une fois de plus, de nombreux chantiers et entraves perturberont les accès à l'échangeur Turcot, à l'autoroute Bonaventure et au pont Champlain. Photo : Radio-Canada/Mobilité Montréal/Transport Québec

Autoroute Bonaventure

Sur l’autoroute 10 ouest (Bonaventure), la sortie 2 pour l'avenue Pierre-Dupuy / chemin des Moulins / Port de Montréal sera fermée de vendredi 21 h à mardi 5 h.

La voie rapide sera aussi fermée en direction ouest (vers le centre-ville), de vendredi 20 h 30 à mardi 5 h.

Du côté de l'autoroute 20...

Le ministère des Transports annonce une fermeture partielle de l'A-20 ouest (2 voies disponibles) à partir de l'entrée temporaire en provenance du boulevard de Saint-Anne-de-Bellevue jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre.

La sortie 63 de l'autoroute 20 en direction ouest sera par ailleurs fermée de vendredi soir jusqu'à mardi matin.

Autoroute 13

En raison des travaux dans l'échangeur des autoroutes 13 et 40, l'autoroute 13 sud sera fermée de la sortie 6 jusqu'à l'entrée en provenance de l'autoroute 40 est, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

La bretelle menant de l'autoroute 40 ouest à l'autoroute 13 sud sera également fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Une voie sera retranchée sur l'autoroute 40 en direction est et une seule voie sera disponible sur la voie de desserte de la 40 est à la hauteur de l'autoroute 13, précise le ministère des Transports.

Des entraves sont à prévoir pendant le long week-end sur la 520, la 13 et la 40. Photo : Radio-Canada/Mobilité Montréal/Transport Québec

Sud-Ouest de Montréal

À noter également que la rue Notre-Dame ouest sera fermée à Montréal entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul de vendredi 22 h à mardi 5 h.

Il en sera de même pour le boulevard De La Vérendrye en direction est entre la rue Galt et l'avenue de l'Église, de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Le ministère précise que toutes ces entraves et fermetures pourraient être annulées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.