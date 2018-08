Cette découverte, dont les détails ont été publiés récemment dans la revue scientifique Gut, pourrait amener le camu-camu à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre l'obésité et les maladies métaboliques.

Le camu-camu contient 20 à 30 fois plus de vitamine C que le kiwi et cinq fois plus de polyphénols que la mûre.

Les chercheurs ont soumis deux groupes de souris à une diète riche en sucres et en gras pendant huit semaines. La moitié de ces souris recevaient quotidiennement des extraits de camu-camu. Au terme de l'expérience, le gain de poids chez les souris du groupe camu-camu était 50 pour cent moindre que celui observé chez les souris du groupe témoin et similaire à la prise de poids de souris consommant une diète faible en sucres et en lipides. Selon les chercheurs, l'effet anti-obésité du camu-camu s'expliquerait par une augmentation du métabolisme de base des souris recevant les extraits.

Les chercheurs ont aussi découvert que le camu-camu améliore la tolérance au glucose et la sensibilité à l'insuline. De plus, il réduit la concentration d'endotoxines dans le sang et la réponse inflammatoire.

Le responsable de l'étude, le professeur André Marette de la Faculté de médecine de l'Université Laval, a expliqué que tous « ces changements s'accompagnent d'une reconfiguration du microbiote intestinal ».

La transplantation de microbiote intestinal provenant de souris du groupe camu-camu à des souris sans microbiote intestinal a reproduit temporairement les mêmes effets métaboliques que la prise d'extraits de camu-camu, a-t-il ajouté. Ce serait donc par l'entremise du microbiote intestinal que le camu-camu produirait ses effets positifs sur le métabolisme.

M. Marette veut maintenant vérifier si le camu-camu produit les mêmes effets métaboliques chez l'humain.

Des extraits de camu-camu sont déjà commercialisés pour combattre la fatigue et le stress et pour stimuler le système immunitaire.