L'ALENA, c'est le premier obstacle. Et au volant de l'autocar, ce n'est pas Bowser, Daisy ou Diddy Kong, non, c'est Capitaine Québec. Le concours, c'est de savoir qui, de Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault ou Manon Massé, est le mieux capable de se définir comme Capitaine Québec et de défendre la gestion de l'offre.

Philippe Couillard parle directement à Justin Trudeau, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que M. Couillard est toujours premier ministre. Ultimement, c'est lui qui a le mandat de défendre le Québec.

Jean-François Lisée et François Legault se drapent dans le costume de Capitaine Québec. M. Lisée dit qu'il est le maillon fort de la défense des intérêts de la province. François Legault dit qu'il débarquerait à Ottawa pour faire entendre raison à Justin Trudeau.

Qui donc sera Capitaine Québec?

Ah oui! Si j'utilise toutes ces références cool et jeunes, c'est que j'ai fait une capsule sur notre système électoral pour la merveilleuse équipe de Rad. Vous pouvez la voir sur leur site. C'est frais, c'est cool, ça chille.