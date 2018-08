La firme d’architecture Kobayashi-Zedda chapeaute le projet depuis ses débuts après avoir remporté l’appel d’offres en 2016. Elle a déjà produit le concept architectural et les plans du nouvel édifice de 27 millions de dollars qui comprendra un centre communautaire.

L'architecte Tony Zedda propose un édifice à très haute efficacité énergétique avec des espaces d'apprentissage décloisonnés pour les élèves. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

L’an dernier, le gouvernement a toutefois rétréci la taille de l’édifice pour accueillir non plus 200 élèves, mais 150, si bien que la dernière portion du contrat devait être revue. Les négociations pour la compensation financière de cette dernière phase du projet ont achoppé, et le contrat a été terminé.

Mais, en avril, le ministère de la Voirie et des Travaux publics a octroyé la quatrième et dernière phase du contrat de design de 904 986 $ sans appel d’offres à la firme Taylor Architectural Group, de Yellowknife. Le contrat initial avec la firme Kobayashi-Zadda prévoyait un budget de 198 606 $.

Quand nous avons pris connaissance des informations, nous avons été choqués du montant, puis du processus par lequel le consultant a été retenu. Tony Zedda, architecte

Plainte et discussions

Le président de l’Association des entrepreneurs du Yukon, Terry Sherman, confirme qu’une plainte a été déposée par un de ses membres, qui n'est pas la firme Kobayashi-Zadda, et que les discussions ont été entamées à ce sujet avec le territoire.

« Les contrats du gouvernement font rouler l’économie du territoire » soutient-il, l’octroi de contrats à des firmes locales étant donc une priorité pour les membres.

La responsable des communications du ministère de la Voirie et des Travaux publics, Doris Wurfbaum, soutient de son côté qu’en délaissant le design toutes les firmes du Yukon peuvent désormais soumissionner pour la construction, une étape plus lucrative du projet.

Cette décision offrait le meilleur résultat pour notre communauté d'entrepreneurs. Doris Wurfbaum, ministère de la Voirie et des Travaux publics

Le processus d’appel d’offres pour la construction de la nouvelle école secondaire francophone prendra fin le 25 septembre.

Pas d'autres retards en vue

Le directeur de la CSFY, Marc Champagne. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Le directeur de la Commission scolaire francophone du Yukon, March Champagne, affirme que l’organisme n’a pas été partie prenante dans le changement de firme ou l’octroi du nouveau contrat. Il soutient par ailleurs qu’aucun retard n’a été occasionné par ce changement et que le début des travaux devrait se faire au moment prévu.

Ça nous préoccupe, mais à ce point-ci, on n’a pas encore les détails de la plainte. Alors on va vouloir voir exactement le contenu de la plainte et on va évidemment vouloir recevoir des explications du ministère de la Voirie et des Travaux publics. Marc Champagne, Commission scolaire francophone du Yukon

La construction du projet débutera au printemps en vue d'une ouverture à l’automne 2020.

Avec les informations de CBC/Nancy Thomson