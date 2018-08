Les cinq candidats caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient présents de même que près d’une centaine de sympathisants.

Comme il s’agissait d’un cocktail de financement, chaque participant devait débourser 200 $ pour prendre part à la soirée, de l’argent qui permettra de faire campagne dans les circonscriptions régionales.

C’est déjà la troisième visite de François Legault dans la région depuis que la saison estivale est commencée, mais sa première depuis le début officiel de la campagne électorale.

M. Legault fonde beaucoup d’espoir sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il veut remporter au moins trois circonscriptions, dont celle de Jonquière.

Son candidat Benoit Rochefort est confiant. Il croit que les citoyens veulent du changement 11 ans après la première élection du péquiste Sylvain Gaudreault.

Une des priorités de M. Rochefort est le projet de gymnase au Patro de Jonquière et une annonce devrait être faite à ce sujet vendredi.

Parmi les sympathisants présents jeudi, il y en a certains qui ont changé d’allégeance. Le pompier bien connu responsable de la Caserne de jouets de Chicoutimi, Mario Gagnon, en fait partie.

Il s’était présenté à l’investiture du Parti québécois dans Chicoutimi il y a deux ans, mais avait été battu par Mireille Jean.

Cette année, il avait proposé sa candidature au chef de la CAQ, mais ce dernier lui a préféré Andrée Laforest. Mario Gagnon, s’est rallié à Mme Laforest et entend même faire campagne à ses côtés.