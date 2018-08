Sandra Lavigne, mère du petit Thomas, quatre ans, s'est d'abord fait refuser une place maternelle étant donné que Notre-Dame-de-la-Paix, son lieu de résidence, n'est pas classé suffisamment défavorisé par la commission scolaire.

Cela brisait le coeur du petit Thomas et de sa mère. C'est vraiment triste. C'est plate pour un enfant aussi jeune qui ne comprend pas nécessairement pourquoi il ne peut pas y aller et que les autres peuvent y aller , a raconté la mère.

Après avoir dénoncé la situation à Radio-Canada, les parents de Thomas ont reçu une bonne nouvelle. Thomas pourra aller à la maternelle quatre ans dès mardi.

Éric Antoine, président de la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées, est heureux de ce dénouement. Si on peut accommoder, dans la mesure du possible et en respectant les normes du ministère, on est heureux de le faire , a-t-il dit.

Il voudrait ouvrir plus de classes de maternelle quatre ans si les commissions scolaires étaient en mesure de le faire. Mais, faute de locaux, faute de ressources, faute d'infrastructures, on ne peut pas procéder. Il faut prioriser pour l'instant.

Un enjeu électoral

Alors que la campagne électorale québécoise bat son plein, cet enjeu relance le débat de la maternelle dès l'âge de quatre ans au Québec.

Le député sortant de la circonscription de Papineau, Alexandre Iracà, signale que les libéraux ont augmenté le nombre de classes de prématernelle de 50 à 400 dans les quatre dernières années, ce qui totalise quelque 4200 élèves à la rentrée cette année.

Alexandre Iracà est le candidat du Parti libéral du Québec aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Papineau. Photo : Parti libéral du Québec

On veut absolument augmenter le nombre de places au Québec, en laissant le choix aux parents. Le but, c'est d'augmenter les places pour qu'éventuellement tout le monde puisse y avoir accès, mais toujours avec le choix aux parents , a-t-il fait valoir.

La CAQ souhaite pour sa part rendre la maternelle quatre ans accessible pour tous. Le candidat caquiste de la circonscription de Papineau, Mathieu Lacombe, a rappelé cet engagement de sa formation politique. Pour lui, ce choix est un investissement pour l'avenir.

Mathieu Lacombe est le candidat de la Coalition avenir Québec aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Papineau. Photo : Coalition avenir Québec

Pour le candidat péquiste de la circonscription de Papineau, Yves Destroismaisons, les CPE demeurent le meilleur endroit pour les enfants de quatre ans. On pense qu'ajouter des maternelles quatre ans dans toutes les écoles, c'est un peu absurde actuellement, parce qu'on n'arrive même pas à combler les postes d'enseignants . Sa formation politique soutient que ces maternelles doivent être mises en place dans les milieux défavorisés.

Yves Destroismaisons est le candidat du Parti québécois aux élections provinciales québécoises du 1er octobre 2018 dans la circonscription de Papineau. Photo : Parti québécois

Il faut améliorer les infrastructures et ajouter des écoles avant de penser à mettre des maternelles quatre ans dans toutes les écoles. Yves Destroismaisons, candidat du Parti québécois, Papineau

La candidate de Québec solidaire dans Papineau, Mélanie Pilon-Gauvin, vise à offrir le plus de diversité au niveau des services éducatifs pour les 0-5 ans . Son parti estime que la maternelle quatre ans est une approche qui est complémentaire aux services qu'offrent les CPE.

Avec les informations de Claudine Richard