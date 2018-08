Un texte de Joëlle Girard

C'est l'auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher qui a ouvert le bal, seul avec sa guitare, en interpellant la foule. Il faut « répandre le message, les bonnes idées du parti et parler d'indépendance avec le soleil dans l'oeil », a-t-il dit, suscitant les applaudissements et donnant le ton à cette soirée militante.

L'auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher a ouvert la soirée en chanson. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

« L'indépendance dépend de nous autres, ça ne dépend pas de personne d'autre », a-t-il dit, avant de laisser sa place à Jean-Martin Aussant, qui se présente sous la bannière péquiste dans la circonscription et qui animait la soirée. M. Aussant, connu pour ses talents de musicien, a aussi accompagné plusieurs artistes au piano.

La vice-chef du Parti québécois, Véronique Hivon, est montée sur scène pour parler d’indépendance avec ferveur. Elle a décrit la souveraineté comme « un rêve tellement grand qu’on ne peut le perdre de vue pendant qu’on le poursuit » et comme un projet plus « actuel » et « moderne » que jamais.

« On va la faire, l’indépendance, avec ceux qui ne sont pas encore convaincus, mais qui vont nous voir aller et avec qui on va entamer le dialogue et qui, oui, vont adhérer au projet », a-t-elle dit.

« On va aussi faire l'indépendance avec ceux qui n’adhèrent pas à ce projet pour des convictions qui leur sont propres, mais qui au lendemain du oui vont, comme vous tous et toutes, être les fondateurs de ce nouvel État », a-t-elle ajouté.

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, s'est engagé à ne pas tenir de référendum dans un premier mandat si jamais le parti est porté au pouvoir.

Il est monté sur scène en fin de soirée, porté par le même optimisme que depuis le début de la campagne électorale, il y a maintenant huit jours.

« J'entends les gens qui disent [qu'ils sont] bien surpris que la vice-chef, le chef, le leader, les députés, les militants du Parti québécois fassent quelque chose d'extrêmement étrange : ils parlent d'indépendance tous les jours. Et pourtant, ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de référendum », a-t-il dit, en référence à ceux qui estiment que le parti a mis le référendum de côté.

Non! On ne l'a pas mis de côté, le référendum, on l'a mis en face pis on sait de yousqu'on [sic] s'en va. À l'indépendance! Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

« On fait de la politique parce qu’on a un rêve, mais on ne fait pas de la politique en rêvant au jour le jour. Il faut construire sérieusement les conditions de réalisation de son rêve », a-t-il ajouté, évoquant des paroles de l'ex-premier ministre Jacques Parizeau.

« En 2022, l’élection portera directement, frontalement, sans inhibition, sur le thème de l’indépendance du Québec », a déclaré Jean-François Lisée.

Des militants péquistes attendent le début du spectacle dans Pointe-aux-Trembles, présenté comme le vrai coup d'envoi de la campagne du parti. Photo : Radio-Canada/Bruno Giguère

Le Parti québécois estime que plus de 1000 personnes étaient présentes au parc Saint-Jean-Baptiste pour assister au spectacle, qui s'est conclu avec un tour de chant de Claude Dubois.

Un bastion en danger

Pointe-aux-Trembles n’a pas été choisie au hasard par le parti. Depuis sa création en 1988, cette circonscription a toujours été représentée par un député péquiste à l’Assemblée nationale.

Or, selon le blogue Qc125, qui comptabilise les sondages pour prédire les tendances électorales, la Coalition avenir Québec (CAQ) serait légèrement en avance dans ce bastion péquiste, devançant le parti d’environ 3 % dans les intentions de vote.

Depuis 1996, c’est Nicole Léger, qui a annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son mandat, qui représentait Pointes-aux-Trembles, à l'exception d’une brève pause en 2006-2007 pendant laquelle André Boisclair, alors chef du parti, avait pris la relève.

Avant elle, soit de 1970 à 1985, son père, Marcel Léger, a été député péquiste dans LaFontaine, une circonscription qui comprenait à l’époque Pointe-aux-Trembles. « Le premier député de l’histoire du Parti québécois est ici à Pointe-aux-Trembles, Marcel Léger, mon père », a rappelé Nicole Léger, dans un discours offert aux militants en début de soirée.

« On poursuit l’histoire, a-t-elle ajouté. On a besoin de chacun de vous, dans chacune de vos régions du Québec, on a besoin que le vote compte, que votre choix compte et que l’avenir compte. »

En prévision de sa succession, Mme Léger avait donné son appui à Jean-Martin Aussant, de retour au Parti québécois après avoir fondé Option nationale en 2011. M. Aussant s’est vu confier le mandat de conserver ce château fort après une course à l’investiture serrée avec Maxime Laporte, bien connu pour son rôle comme président de la Société Saint-Jean-Baptiste.