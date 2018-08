Cette année, 15 étudiants provenant de huit provinces ont été retenus sur un total de 135 candidats. La plupart d’entre eux ont déjà une expérience dans le domaine médical, comme Chantal Bosc.

Chantal Bosc, étudiante Photo : Radio-Canada

Elle explique que la profession d’adjoint au médecin est flexible, dans la mesure où il est aisé de changer de spécialité sans devoir retourner sur les bancs d’école.

Je pense que mes expériences, mes compétences et mes valeurs m'ont amenée à choisir ce métier. Chantal Bosc, étudiante

Cette profession permet aussi, dit-elle, de passer plus de temps auprès des patients et d’avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les adjoints au médecin sont des cliniciens qui travaillent en tant que prestataires médicaux généralistes sous la supervision d’un médecin.

Le directeur du programme, Ian Jones, explique qu’ils sont notamment autorisés à poser des diagnostics, à établir des plans de traitement et à fournir des prescriptions et des ordonnances.

Selon lui, les adjoints permettent aux médecins de suivre plus de patients, ils aident à réduire les temps d'attente et ils peuvent s'adapter rapidement aux besoins du système.

Ian Jones, directeur du programme de maîtrise en études d'adjoint au médecin Photo : Radio-Canada

Ils sont actuellement 115 à exercer au Manitoba. Le président de l'Association canadienne des adjoints au médecin, Trevor Stone, explique qu’on les retrouve dans toutes les spécialités, de la neurochirurgie à la chirurgie orthopédique.

Je pense qu’on s’intègre très bien et qu’il existe un besoin d’avoir une équipe médicale intégrée, dont nous pouvons faire partie. Trevor Stone, président de l'Association canadienne des adjoints au médecin

Il affirme que les adjoints au médecin comblent un réel besoin. Sur une période d’environ 15 ans, il dit avoir vu les équipes de soins de santé passer d’un à quatre adjoints au médecin.

Ce métier est reconnu seulement dans quatre provinces au pays, dont le Manitoba. Selon le responsable du programme, à l'issue de leur formation, 90 % des étudiants choisissent de rester dans la province.

D’après les informations de Pierre Verrière