Un texte d'Émilie Dubreuil

Premier d’une série de textes sur les coulisses de la tournée des chefs des principaux partis

Elle est de ces blondes qui, à son grand désarroi sans doute, rougissent facilement. Elle a 39 ans, vient de Sherbrooke et a accepté tout naturellement de suivre « Monsieur Lisée », pendant sa tournée effrénée, à titre d’attachée politique. Une décision pas facile; Caroline a un garçon de 9 ans qui commence l’école ces jours-ci et s’ennuie beaucoup de sa maman.

« Il n’y a que pour M. Lisée que j’accepterais de faire une chose pareille. Si les gens pouvaient passer quelques heures avec lui, ils tomberaient en amour avec lui. »

Caroline Bouchard rougit, respire et poursuit : « Ce que je veux dire, c’est que Lisée me fait triper, qu’il est super intelligent, réfléchi, posé, audacieux. Il a des idées pour le Québec et le Québec devrait l’élire premier ministre! »

Les prévisions sont plutôt grises pour le parti fondé par René Lévesque, mais l’équipe de Jean-François Lisée croit en la possibilité d’une éclaircie.

Aux côtés du chef, à l’intérieur de l’autobus qui, à cause de la fresque qui le recouvre, rappelle étrangement l’autobus du Magical Mystery Tour des Beatles, il y a un jeune homme de La Tuque, responsable des réseaux sociaux du chef péquiste.

Il est coiffé d’un de ces chignons à la mode chez les jeunes hommes de son âge. Branché en permanence sur son ordinateur, son téléphone et sa caméra, il pianote sans arrêt. Thierry Bilodeau a 24 ans et la souveraineté du Québec comme projet.

Je lui pose une question très convenue à propos du PQ.

– Alors, vous ne pensez pas que ce projet d’indépendance était celui d’une certaine génération et qu’il est caduc?

– Bien sûr que non!

Il quitte alors ses écrans et me regarde droit dans les yeux.

Le chef du PQ Jean-François Lisée dans son autobus de campagne Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

– La souveraineté, c’est la possibilité pour tous les citoyens du Québec d’être les membres fondateurs d’un pays plus vert qui décide de sa destinée plutôt que de la subir.

Thierry Bilodeau a voté pour Alexandre Cloutier dans la campagne à la direction du PQ, en 2016, mais il est depuis « tombé sous le charme » de Lisée.

Le grand Simon Berthiaume, 41 ans, affublé lui aussi d’un chignon viril – il fait le lien avec le quartier général pour tout ce qui a trait au contenu – est aussi un apôtre de la bonne nouvelle Lisée.

– Je ne connais personne qui a réfléchi plus que lui au Québec et qui a la capacité d’amener le rêve à la réalité.

Mis à part Caroline, les gens autour de Lisée ont, malgré leur jeune âge, du millage sur la route accidentée du parti. Ils ont travaillé pour d’autres chefs, Landry, Boisclair, Marois ou Péladeau. Leur dévouement à l’actuel chef est totalement assumé et totalement zen.

Quelle est la différence entre une patate et le ministre de la Culture?

– Connaissez-vous la vieille blague de l’époque de l’Union nationale? lance Lisée alors qu’ils sont à quelques minutes de rencontrer les journalistes pour parler de politique culturelle.

Évidemment, les jeunes autour de Lisée ignorent la blague.

– La différence entre une patate et le ministre de la Culture? La patate est cultivée.

Lisée rit de bon coeur, bon enfant. Les autres aussi.

Dans l’autobus, on fait pas mal de blagues, surtout Lisée, qui est une véritable machine. Sérieusement! La complicité est palpable, malgré la pression et le stress constant d’une campagne minutée. De façon étonnante, Lisée semble imperméable à la fatigue. Pourtant, on est parti de Montréal à 6 h 45 et la journée ne se terminera pas avant 22 h à Québec, avec de multiples arrêts. Et on recommencera demain et demain encore.

Bruno-Pierre Cyr, attaché de presse de Jean-François Lisée Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

Jean-François Lisée est d’ailleurs très satisfait quand Bruno-Pierre Cyr, son directeur des communications, lui fait part d’un commentaire d’un analyste politique qui l’a qualifié à la radio de « Lapin Energizer ».

– Je suis un mélange de Tintin et du Lapin Energizer. Oui, c’est ça !

Il rigole.

Le Magical Mystery Tour? C’est peut-être, en fait, à la chanson « I just want little help from my friends » sur l’album Sergent Pepper que me fait penser cette tournée électorale.

« Oh, I get by with a little help from my friends

Mm, gonna try with a little help from my friends »

(En français : « Je m’en sortirai avec un coup de pouce de mes amis, je vais essayer avec un coup de pouce de mes amis » ).

René Lévesque n’est jamais loin

Des amis, Jean-François Lisée en a, et pas les moindres. Le grand manitou de sa campagne, c’est la nièce de René Lévesque, France Amyot. Alice, sa mère, aujourd’hui âgée de 90 ans, suit d’ailleurs toujours ce qui se passe avec le parti que son frère a fondé.

France Amyot a fait sa première campagne en 1976 avec Louise Beaudoin. Et depuis, elle a roulé sa bosse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du PQ. Son CV politique est impressionnant.

Jean-François Lisée avec sa directrice de campagne, France Amyot Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

C’est elle que Gilles Duceppe avait appelée à la rescousse après la catastrophique campagne du « bonnet » (l’ex-chef bloquiste avait visité une fromagerie coiffé d’un bonnet et s’était couvert de ridicule. Cette image l’a suivi longtemps). Elle a été sa directrice des communications de 2004 à 2011. Elle a aussi été directrice de cabinet d’Agnès Maltais et de Réjean Hébert.

Elle a engagé son frère, l’ancien président du Conseil de presse du Québec, Guy Amyot, comme directeur adjoint de la campagne de Lisée.

Une affaire de famille, donc.

– Des analystes prédisent dit que le Parti québécois pourrait mourir. Allez-vous être témoin de la mort du Parti québécois?

Elle me regarde de ses yeux bruns, vifs et intelligents. Journaliste à Radio-Canada pendant dix ans, elle connaît les techniques d’entrevue. Elle sait que sa présence dans cette tournée confère à cette question une charge symbolique, chargée d’émotion.

– Jean-François ne m’a pas engagée parce que je suis la nièce de Lévesque. On n'en parle pas vraiment, de ce lien familial. Et, non, bien sûr que non, le Parti québécois ne va pas mourir. Si je n’y croyais pas, je ne serais pas là, dit-elle sur un ton apparemment serein.

Et Jean-François, j’y crois vraiment, ajoute-t-elle. Je suis très zen. Je prends des oméga-3, ça aide...

Elle rigole.

France Amyot bouge beaucoup. Elle parle au téléphone constamment. Mais elle a aussi a un petit côté maternel.

– J’ai préparé des petites collations pour l’équipe. Parfois, même Jean-François m’appelle maman.

Son ton est moqueur.

Sur la route, Lisée mène sa campagne au galop. Quand il s’arrête, et il s’arrête souvent, les partisans et, surtout, les partisanes, débordent d’enthousiasme.

À un arrêt à Trois-Rivières dans un Frite Alors, des militantes péquistes gloussaient comme des adolescentes et demandaient au chef péquiste des becs sur les joues. Lisée, l’intellectuel, nage étonnament comme un poisson dans l’eau dans cette petite mer de péquistes qui l’attend partout où il va.

« Tu vas voir, yé vraiment très bon », me dit un collègue d’un autre média installé dans l’autobus et qui suit la campagne depuis plusieurs jours. Ce sont deux bus, en fait. L’un pour les médias écrits, l’autre pour les médias électroniques. Partout où Lisée va, ils vont. La caravane Lisée doit souvent s’arrêter pour qu’ils puissent produire et les journalistes, à leur tour, doivent attendre la caravane.

Mais ça, c’est la même chose pour tous les partis.

« He is very good in english too »…me souffle un autre collègue anglophone. « Mais c’est essoufflant, il est comme hyperactif ».

Lisée, dur à suivre donc, lui qui suit tout, tout ce que font les journalistes. Il lit tout. Il écoute tout. Il commente tout.

Parfois, il n’est pas content.

– As-tu lu ça? Il a rien compris celui-là !

Mais l’ancien journaliste s’amuse avec cette abondance de publications électorales sur toutes les plateformes.

– As-tu vu la photo que Jacques Nadeau a prise de Legault avec un bébé ? Ah, ce Jacques Nadeau, quel talent quand même!

Le photographe du Devoir, Jacques Nadeau, personnage incontournable de la vie médiatique du Québec, a croqué sur le vif le chef caquiste François Legault qui semble ne pas apprécier le bébé qu’on lui a présenté lors d’un bain de foule.

Le soir venu, alors que tout le monde somnole – il fait noir, il est 21 h 30 – il fait une dernière revue de presse. Il est particulièrement content de constater que le journaliste Paul Wells du Maclean's était présent à son dernier arrêt de la journée à Trois-Rivières et que ce vieux routier de la politique a écrit sur Twitter. En gros, Wells écrit que Couillard est un bon orateur, que Legault n’est pas mauvais, mais que seuls les discours de Lisée, constituent un réel plaisir à écouter. « Couillard is a good speaker, Legault, for all the flak he takes, isn't bad. But only Lisée is a pleasure to listen to... »

La vice-cheffe et le chef du Parti québécois, Véronique Hivon et Jean-François Lisée, dévoilant l'autobus de campagne de leur formation. Photo : Radio-Canada

L’attentat du Métropolis a laissé des traces

Les agents de la Sûreté du Québec (SQ) qui suivent le chef ne manquent rien non plus de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais pour d’autres raisons. Sur la page Facebook de Jean-François Lisée, un commentaire menaçant a été publié en début de soirée, en anglais.

En l'espèce, un homme de Longueuil écrit : « J'espère que votre bus a des vitres pare-balles, espèce d'enfoiré nazi ».

L’agent présent dans le bus a discrètement fait un appel en haut lieu et il n’est pas le seul à suivre la caravane péquiste. Depuis l’attentat de Richard Henry Bain contre Pauline Marois au Métropolis en 2014, la SQ ne lésine pas sur la sécurité, pour tous les partis, d’ailleurs. Chaque escale des chefs dans une ville est protégée par un agent, à l'arrivée comme au départ.

Mario Roberge, le chauffeur de l’autobus, doit quitter le Golf de Trois-Rivières et se faire remplacer pour le dernier trajet de la journée jusqu’à Québec.

Il a conduit beaucoup trop longtemps aujourd’hui.

Il attendra entre-temps à l’hôtel le retour du « Magical Mystery Tour ».

Lui aussi – et pourtant, il n’a rien à voir avec l’organisation péquiste – est convaincu que ça devient possible.

– Oui, je crois qu’il peut être élu. Les gens veulent du changement et le changement, c’est le PQ. Moi, je vais voter pour lui en tout cas.

Let it be, comme chantaient les Beatles.

Notre journaliste a lancé l’invitation aux quatre principaux partis politiques. Trois d’entre eux ont accepté de nous laisser entrer dans les coulisses de leur campagne. L’équipe du premier ministre sortant a décliné.