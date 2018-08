La pénurie de main-d’œuvre est telle que l'entreprise peine à pourvoir 163 postes, dont 80 à ses installations de Rivière-du-Loup.

La directrice du service du recrutement, appelé « Attraction de talents », Marie-Josée Bouchard, explique que la tournée vise notamment à mieux faire connaître Premier Tech dans les autres régions du Québec.

« Il faut maximiser la présence de Premier Tech dans les bassins de candidats du Québec, mais aussi à l'international. On n'a pas le choix d'aller vers l'immigration pour tous les besoins que l'on a ici », explique-t-elle.

Elle ajoute que Premier Tech cherche des employés dans pratiquement tous les domaines et que le manque de main-d’œuvre ralentit la croissance de la compagnie qui est tout de même de plus de 10 %.