Le propriétaire, Stéphane Larouche, était en démarche pour renouveler son permis d’exploitation, mais sa demande a été refusée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La porte-parole du CIUSSS, Karine Gagnon, répond que le lien de confiance avec le propriétaire a été brisé pour des raisons administratives. Aussi, plusieurs manquements au règlement d’exploitation d’une résidence auraient été constatés dont le manque de personnel.

Chaque exploitant d’une résidence pour personne âgée a des règlements à suivre et, ce qu’on peut dire, c’est que ce sont des manquements à ces règlements , explique Karine Gagnon.

Stéphane Larouche est choqué par la décision du CIUSSS. Photo : Radio-Canada/Catherine Paradis

Stéphane Larouche réfute les accusations du CIUSSS.

Le propriétaire pense plutôt que cette décision a été prise parce que sa conjointe a été condamnée pour une affaire familiale.

Toutes les feuilles que le CIUSSS nous a envoyées, c’est concernant mon casier judicaire. Quelqu’un avec un casier judiciaire ne peut pas avoir une résidence, mais j’en ai pas de résidence, c’est à mon conjoint. Moi, dans un an et demi, j’en ai plus de casier judiciaire. J’ai demandé mon pardon ça fait 10 ans. J’ai travaillé dans d’autres résidences et j’étais aimée , soutient la conjointe du propriétaire, Denise Couturier.

Le CIUSSS refuse de dire s’il y a eu des plaintes, mais confirme qu’il y a eu une inspection. Retirer les patients d’un établissement est la solution de dernier recours.

Le CIUSSS ajoute agir dans l’intérêt des résidents.