Le Parti libéral du Québec (PLQ), la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) usent d’une grande créativité pour vous offrir des programmes, des soutiens, des mesures ciblées, des chèques ou des allégements fiscaux pour les familles et les aînés, pour l’essentiel. Québec solidaire (QS) s’aventure davantage sur des mesures plus larges, plus structurantes, mais qui coûtent plus cher à réaliser.

Nous n’avons que des informations parcellaires. Il faudra des cadres financiers précis pour tirer de véritables conclusions sur les projections de dépenses et de revenus des partis, ce qui devrait venir d’ici deux semaines. Mais en suivant les annonces faites depuis le début de la campagne, et certaines aussi qui ont été dévoilées avant, on est quand même capable de commencer à imaginer l’effet sur les finances publiques.

Il faut rappeler que le gouvernement bénéficie d’exceptionnelles marges de manœuvre. Québec est en surplus, il y a des provisions budgétaires et le gouvernement peut compter sur une réserve de stabilisation de plus de six milliards de dollars.

Des marges de manœuvre à manipuler avec soin

Toutefois, si on ne tient pas compte de cette réserve et qu’on prend en considération l’obligation légale de verser des revenus dédiés au Fonds des générations, cette marge de manœuvre se réduit. En s’intéressant aux dépenses et aux revenus, en vertu de la Loi sur l’équilibre budgétaire, le rapport préélectoral prévoit un surplus de 14 millions en 2019-20, de 471 millions en 2020-21 et de 950 millions en 2021-22 et 2022-23.

Ça veut donc dire que dans les faits, le prochain gouvernement, s’il respecte ses promesses, pourrait bien générer plus de dépenses que de revenus. Il pourra, pour respecter la Loi, piger dans la réserve, réduire les provisions, revoir la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations à la limite, mais dans la réalité, c’est un déficit d’opération qui s’annonce.

Surtout, ce sont des dépenses qui sont annoncées, faut-il le rappeler, dans un contexte où la croissance économique est appelée à ralentir en raison du vieillissement de la population et de la rareté de main-d’oeuvre, deux enjeux dont les partis ne parlent pas. Rien ou à peu près rien depuis le début de la campagne, comme si tout allait bien!

Québec solidaire

Donc, si Québec solidaire prenait le pouvoir, la gratuité scolaire coûterait 2,45 milliards de dollars, l’assurance dentaire universelle 950 millions, la réduction de moitié des tarifs de transport en commun 428 millions de dollars, l’augmentation de l’offre de transport 450 millions, l’encouragement à passer à la voiture électrique 72 millions. Ce n’est pas exhaustif, mais c’est environ 5 milliards de dollars de dépenses budgétaires.

Québec solidaire plongerait manifestement le Québec en déficit, à moins que le parti ne parvienne à instaurer son programme de nouveaux revenus, qui doit atteindre 13 milliards de dollars sur un exercice. Ces nouveaux revenus proviendraient notamment de hausses d’impôts pour les mieux nantis et les grandes entreprises, d’une baisse de rémunération des médecins, de revenus plus élevés provenant de la lutte contre l’évasion fiscale et de gains économiques anticipés à la suite d’une hausse du salaire minimum.

Le succès dans la réalisation de ces nouveaux revenus doit passer le test de la réalité. À titre d’exemple, le gouvernement Marois a dû reculer sur ses promesses de hausse des impôts pour les plus riches de la société en 2012, sous la pression des milieux d’affaires.

La Coalition avenir Québec

S’il prend le pouvoir, François Legault prévoit des investissements pour soutenir les familles. Difficile de prévoir les coûts des projections de la CAQ pour une première année budgétaire en 2019-20. Toutefois, les chiffres fournis nous donnent des indications sur les coûts en 2022-23.

Ainsi, les bonifications des chèques à la naissance d’enfants coûteraient 763 millions pour une année, la baisse des taxes scolaires 700 millions, la maternelle quatre ans 311 millions, le retour au tarif unique dans les CPE 160 millions de dollars, les maisons pour les aînés coûteraient 245 millions de dollars, sans compter le milliard prévu annuellement en immobilisation financée par la dette. La mesure de remboursement des lunettes et verres de contact pour les jeunes, annoncée jeudi, coûterait 36 millions de dollars.

Donc, le total est de 2,2 milliards de dollars. Vous comprendrez que si on appliquait cette somme dès le prochain budget, la Coalition avenir Québec plongerait aussi le Québec en déficit. Cela dit, la CAQ prévoit une réduction de dépenses de 1,18 milliard de dollars avec le regroupement de services administratifs et l’élimination de 5000 postes par attrition. Encore là, il faut voir le test de la réalité. C’est presque impossible à réaliser, selon l’économiste Daniel Denis, qui était notre invité mardi à RDI économie pour analyser cette proposition.

Le Parti libéral du Québec

Le parti de Philippe Couillard propose d’investir 2,8 milliards de dollars sur 5 ans dans la réussite scolaire, avec des garderies gratuites à 4 ans et la maternelle 4 ans notamment. On imagine que le cadre financier permettra de préciser le niveau d’investissement par année. Si on divise tout bonnement par 5, on pourrait penser que l’injection financière pourrait avoisiner 500 millions en moyenne par année.

Le PLQ propose de donner aux familles 150 à 300 $ par enfant et d’ajouter 2000 places de CPE, un coût de 380 millions de dollars. La baisse des taxes scolaires est évaluée à 700 millions de dollars. L’amélioration de la qualité de vie de personnes bénéficiant de soins à domicile et l’ajout de personnel coûteraient 200 millions sur un exercice. Autres coûts : 150 millions pour l’examen annuel dentaire gratuit pour les 17 ans et moins, 79 millions pour les salaires des enseignants et l’Institut national d’excellence en éducation et 16,5 millions pour la deuxième carte d’assurance maladie et 25 supercliniques supplémentaires.

Nous sommes à 1,5 milliard de dépenses sur une année budgétaire, ce qui nous amène aussi en déficit, compte tenu de la situation actuelle.

Le Parti québécois

Le Parti québécois est le moins dépensier jusqu’à maintenant. Cela dit, il faut ajouter les mesures dévoilées avant la campagne électorale pour avoir un portrait complet, soit un investissement de 1 milliard de dollars sur 4 ans dans les soins à domicile et des modifications de tarification pour les CPE.

Ainsi, pour les soins à domicile, le PQ prévoit des investissements de 100 millions la première année, 200 millions la deuxième, 300 millions la troisième et 400 millions la quatrième année. Et pour les CPE, l’investissement prévu est de 343 millions de dollars sur une année.

Les lunchs dans les écoles, c’est 39 millions en 2022-23, c’est moins élevé les années précédentes. Coût nul pour le matériel scolaire fourni, pour la mesure sur le covoiturage (on pige dans les sommes actuelles du Fonds vert) et pour les congés parentaux. Coût de 24 millions en 2022-23 pour les mesures en culture et de 13 millions pour le télétravail.

Donc, en prenant les chiffres de 2022-23, on arrive à un peu plus de 800 millions de dollars alors que le surplus attendu est de 950 millions de dollars. Pour 2019-20, on est à environ 300 millions de dollars, ce qui nous amène dans un petit déficit par rapport à la prévision du rapport préélectoral.

Voilà. À suivre!