Un texte de Patrick Henri

Ça semble évident non? Un match de football dure 60 minutes. Quatre quarts de 15 minutes. Pour gagner, il faut bien jouer dans chacun de ces quarts. La semaine dernière, les Eskimos semblaient pourtant ne pas connaître cette importante information.

Les hommes de Jason Maas ont baissé pavillon 25-24 face aux Tiger-Cats. Leurs 24 points ont été marqués lors du deuxième quart.

Mike Reilly a amassé 182 verges de gains aériens durant ce quart et un total de 68 verges pour le reste de la rencontre.

La défense d’Edmonton n’a pas aussi mal paru que l’attaque, mais selon le secondeur Christophe Mulumba-Tshimanga, les Eskimos auraient pu gagner le match si la défense avait mieux joué lors des dernières minutes de la rencontre.